Lancia Fulvia Coupé: la storia della sportiva compatta

Nel 1965 fu svelata la Lancia Fulvia Coupé, equipaggiata con il motore 1200 da 79 CV. L’anno seguente, invece, debuttò la versione sportiva HF da 87 CV di potenza. La gamma fu nuovamente ampliata nel 1967 con la configurazione Rallye, proposta con il propulsore 1300 da 86 CV e nella sportiva declinazione HF da 100 CV di potenza. La Fulvia Rallye, inoltre, fu aggiornata nel 1968 con le motorizzazioni 1.3 S da 91 CV e 1.6 HF da 115 CV di potenza.

Al 1970 risale la seconda serie della Lancia Fulvia Coupé, disponibile con le unità 1.3 e 1.6, quest’ultima destinata alla versione sportiva HF anche nell’allestimento Lusso. Nel 1972, invece, fu introdotta la speciale declinazione Montecarlo, con il motore 1.3 da 91 CV. Infine, nel 1973 debuttò la terza serie, nota anche come Fulvia 3, ma solo con il propulsore 1.3 e la versione speciale Montecarlo. L’ultima novità della Lancia Fulvia Coupé è stata la speciale declinazione Safari, introdotta nel 1974.

La Lancia Fulvia Coupé è uscita definitivamente di scena nel 1976, dopo esser stata prodotta in 20.436 esemplari come Fulvia 1200, 435 unità come Fulvia 1200 HF, 17.850 esemplari come Fulvia Rallye 1300, 882 unità come Fulvia Rallye 1300 HF, 16.827 esemplari come Fulvia Rallye 1.3 S, 1.258 unità come Fulvia Rallye 1.6 HF, 45.216 esemplari come Fulvia 1.3, 3.690 unità come Fulvia 1.6 HF, 4.440 esemplari come Fulvia 1.3 Montecarlo, 25.334 unità come Fulvia 3, 2.529 esemplari come Fulvia 3 Montecarlo e 900 unità come Fulvia 3 Safari. Complessivamente, quindi, gli esemplari prodotti ammontano esattamente a 139.797 unità.