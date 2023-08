La ‘confessione’ di Marta Fascina al Trofeo Berlusconi: “Difficile senza Silvio”

(Adnkronos) – Il bacio di Pier Silvio, la mano tenuta stretta a Luigi. Marta Fascina riappare in pubblico dopo oltre due mesi la scomparsa del suo compagno e fondatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Ieri allo stadio del Monza, il primo trofeo Berlusconi dedicato alla memoria del Cav ha sancito il ‘ritorno’ della giovane parlamentare azzurra originaria di Melito di Porto Salvo. E insieme ai due figli maschi di Berlusconi, Pier Silvio e Luigi, ha dato la plastica immagine di un clima di unità familiare, smentendo le voci di frizioni interne causate dall’ultimo lascito testamentario di 100 milioni di euro.

Sempre guardata a vista da Antonino Battaglia, dal ’90 una della storiche guardie del corpo dell’ex premier, Fascina ha seguito in silenzio il match tra il club brianzolo e il Milan, finito con la vittoria ai rigori dei rossoneri, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche. ‘Oggi è difficile, perché è la prima volta senza di lui, mi manca…’, avrebbe confidato, a quanto si apprende, a chi le si è avvicinato per chiedere il suo stato d’animo. L’unico a parlare ‘ufficialmente’, a ‘margine’ dell’evento, è stato il secondogenito del leader azzurro e attuale ad di Mediaset, e tanto è bastato per alimentare le indiscrezioni di una sua discesa in campo con eventuale candidatura già alle europee.