Kaspersky: il nuovo aggiornamento di Kaspersky Password Manager permette di memorizzare password 2FA e viene supportato da più browser

Milano, 23 agosto 2023 – Svelate due novità di Kaspersky Password Manager: la prima permette agli utenti di archiviare in sicurezza chiavi uniche per l’autenticazione a due fattori (2FA) e di generare one-time password, mentre la seconda è l’estensione della lista dei browser supportati, che ora include Opera e Opera GX.



Il ricorso a password manager sta diventando sempre più frequente, visto il maggiore numero di richieste di credenziali digitali e la maggiore complessità delle password necessarie per sventare gli attacchi degli hacker. Secondo il Security.Org ‘Password Manager Annual Report 2022’, l’utilizzo di password manager su dispositivi mobili, nel 2022, ha superato quello dei dispositivi desktop: l’84% degli utenti che sceglie queste soluzioni negli Stati Uniti li utilizza, infatti, sui propri telefoni. In generale, 45 milioni di americani utilizzano password manager per proteggere le proprie credenziali online, anche se quasi 2 persone su tre si affidano ancora alla memorizzazione o a note prese a mano per tenere traccia delle proprie password.

Kaspersky Password Manager offre ora agli utenti una sicurezza ancora maggiore, fornendo codici di verifica per l’autenticazione a due fattori (2FA) degli account protetti Il codice a due fattori viene utilizzato per migliorare la sicurezza degli account più importanti dell’utente e per proteggerli anche in caso di compromissione delle password.

La nuova funzione prevede un’unica chiave archiviata per generare un codice di accesso unico, che viene aggiornato ogni 30 secondi. Gli utenti devono copiare il codice dall’app e incollarlo nel campo richiesto quando accedono al proprio account. Gli utenti Mac possono visualizzare e digitare manualmente i codici per l’autenticazione. Per gli utenti Windows questa funzione sarà disponibile nell’autunno del 2023.

L’estensione browser di Password Manager di Kaspersky supporta ora anche Opera e Opera GX (versione 92 e successive). Questo semplifica la gestione di informazioni personali e sensibili, salvando automaticamente login, password e altri dati nel Kaspersky Password Manager, oltre a compilare automaticamente le credenziali quando si accede o si effettuano pagamenti online. Oltre ad Opera e Opera GX (versione 92 e successive), l’estensione browser Kaspersky Password Manager è attualmente disponibile per:

• Mozilla Firefox 65 e successivi / Mozilla Firefox for OS X

• Google Chrome 70 e successivi / Google Chrome per OS X

• Yandex Browser

• Microsoft Edge 79 e successivi basati su Chromium

• Safari per OS X

‘Gli utenti hanno bisogno di un servizio per archiviare e organizzare in sicurezza una grande quantità di informazioni di valore, a causa del crescente numero di account e di dati che generano. La soluzione più adeguata è utilizzare un password manager affidabile. Questo “archivio” di dati sicuro e privato consente agli utenti di gestire facilmente password, carte di credito, documenti e altro ancora, sia da desktop che da dispositivi mobile’, ha dichiarato Marina Titova, Vice-President, Consumer Product Marketing di Kaspersky.



Altre informazioni relative al Kaspersky Password Manager sono disponibili al seguente link.

Per ulteriori informazioni su un’archiviazione più sicura delle password, visitare il seguente blogpost qui.

Informazioni su Kaspersky



Kaspersky è un’azienda globale di sicurezza informatica e digital privacy fondata nel 1997. Le profonde competenze in materia di Threat Intelligence e sicurezza si trasformano costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere aziende, infrastrutture critiche, governi e utenti in tutto il mondo. Il portfolio completo di sicurezza dell’azienda comprende una protezione leader degli endpoint e diverse soluzioni e servizi di sicurezza specializzati e soluzioni Cyber Immune, per combattere le sofisticate minacce digitali in continua evoluzione. Oltre 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie Kaspersky e aiutiamo 220.000 aziende a tenere al sicuro ciò che più conta per loro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare https://www.kaspersky.it/

