Jannik Sinner batte Matteo Berrettini a Toronto, vince il derby in 2 set

(Adnkronos) –

Jannik Sinner batte Matteo Berrettini e vince oggi il derby italiano nel secondo turno dell’Atp Masters 1000 di Toronto 2023. L’altoatesino, numero 98 del mondo, si impone nel primo confronto diretto con il romano con il punteggio di 6-4, 6-3 in 1h31′. Sinner, in un match equilibrato soprattutto nel primo set, ha il merito di annullare tutte le 7 palle break concesse all’avversario: riesce a piazzare 8 ace (1 in meno rispetto a Berrettini) e serve il 73% di prime palle, giocando un secondo set praticamente perfetto. Berrettini paga carissimo l’unico passaggio a vuoto a cavallo dei due parziali: incassa 2 break consecutivi tra la fine del primo set e l’inizio del secondo, senza riuscire a rientrare in corsa.

Sinner parte col freno a mano tirato e concede subito due palle break, che riesce ad annullare. Berrettini si aggrappa al servizio per cancellare due palle break nel quarto game. Il romano sul 2-2 crea 4 chance per strappare la battuta al rivale: Sinner però colleziona colpi vincenti e si tira fuori dai guai con un ace. Dal quinto game non si vedono più palle break fino a quando si arriva al 5-4 per l’altoatesino. Sinner alza il livello della risposta e nel momento clou, complice un doppio fallo di Berrettini, chiude il parziale per 6-4. L’equilibrio si spezza in avvio di secondo set. Sinner tiene il servizio iniziale e confeziona subito il break, nonostante 2 ace dell’avversario: 2-0 e il numero 8 del mondo mette la freccia con l’allungo decisivo. Berrettini, sotto 1-3, cerca di rientrare in carreggiata. Arriva al 40-40, ma Sinner non trema e mantiene le distanze (4-1) e si avvicina al traguardo (5-2). Il primo match point è sufficiente per far calare il sipario: 6-3, game over.

Finisce, come da pronostico, l’avventura di Matteo Arnaldi. Il russo Daniil Medvedev, numero 2 del tabellone, si aggiudica il match del secondo turno per 6-2, 7-5. Al terzo round, affronterà Lorenzo Musetti, che ha avuto la meglio per 4-6, 7-5, 6-4 contro l’australiano Thanasi Kokkinakis.