Jami Foxx, scuse a comunità ebraica: “Post con parole sbagliate, mi spiace”

(Adnkronos) – L’attore statunitense Jamie Foxx si è scusato pubblicamente per un post su Instagram che era stato accusato di essere antisemita. Foxx, 55 anni, ha cancellato il post, che recitava: “Loro hanno ucciso questo tizio di nome Gesù… cosa pensi che ti faranno???! #fakefriends #fakelove”. Alcuni utenti dei social media avevano subito commentato, sottolineando che il post di Foxx riecheggiava la convinzione antisemita secondo cui gli ebrei erano collettivamente responsabili della morte di Gesù Cristo. Tesi che la Chiesa cattolica romana ha ufficialmente ripudiato nel 1965.

Sabato, Foxx ha affrontato le critiche in un nuovo post su Instagram in cui ha chiarito: “Voglio scusarmi con la comunità ebraica e con tutti coloro che si sono sentiti offesi dal mio post. Ora so che le parole che ho scelto ha causato offesa e mi dispiace. Non era mai stata mia intenzione. Per chiarire, sono stato tradito da un falso amico ed è quello che intendevo con ‘loro’ non altro”, ha concluso la star.

Anche Jennifer Aniston era stata criticata per aver messo un ‘like’ sul post originale di Foxx prima che fosse cancellato. L’attrice di Friends ha poi rilasciato una dichiarazione su Instagram, affermando di non sostenere alcuna forma di antisemitismo.