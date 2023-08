Italodisco dei The Kolors trionfa come vincitore di “RTL 102.5 Power Hits Estate 2023”

Nell’ambito dell’acclamato evento “RTL 102.5 Power Hits Estate 2023“, il brano “Italodisco” dei The Kolors si è affermato trionfante. La principale emittente radiofonica italiana ha coronato questa traccia, che per ben dieci settimane consecutive ha dominato la classifica dei brani più ascoltati e apprezzati.

Premi di spicco consegnati durante la serata

Oltre al prestigioso riconoscimento di “RTL 102.5 Power Hits Estate 2023”, durante la serata sono stati consegnati i seguenti premi, direttamente conferiti dalle autorevoli associazioni FIMI, PMI e SIAE:

Premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2023 – FIMI: Questo riconoscimento è stato assegnato al singolo italiano più venduto nel periodo compreso tra il 16 giugno e il 24 agosto 2023, basandosi sui dati Gfk. Tale onore è stato conferito ai The Kolors per la loro traccia “Italodisco”.

Premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2023 – PMI: In questa categoria, è stato premiato il singolo indipendente che ha registrato il maggior numero di trasmissioni radiofoniche nel periodo dal 19 giugno al 25 agosto 2023. Peggy Gou è stata la vincitrice con la sua canzone “(It Goes Like) Nanana”.

Premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2023 – SIAE: Questo ambito premio è stato assegnato al brano che ha registrato il maggior numero di esecuzioni durante eventi musicali in Italia, nel periodo che va dal 19 giugno al 25 agosto 2023. Annalisa è stata onorata con questo premio per la sua canzone “Mon Amour”.

Premio RTL 102.5 Power Hits Top Album 2023: In questa categoria, è stato riconosciuto l’album più venduto nel periodo compreso tra il 26 agosto 2022 e il 24 agosto 2023, basandosi sempre sui dati Gfk. Lazza è stato insignito di questo premio per il suo album “Sirio”.

Un tributo speciale agli iconici della musica italiana

Quest’anno, RTL 102.5 ha reso omaggio a cinque pilastri della musica italiana attraverso i premi “RTL 102.5 Power Hits Platino”. Questi artisti rappresentano veri e propri simboli musicali, le cui creazioni hanno segnato non solo l’estate, ma anche molte altre stagioni della vita degli ascoltatori. Le loro opere sono diventate intramontabili nel corso del tempo, continuando a risuonare con grande intensità nelle programmazioni radiofoniche.

I vincitori dei premi “RTL 102.5 Power Hits Platino”

I seguenti illustri nomi sono stati insigniti del prestigioso premio “RTL 102.5 Power Hits Platino”:

Biagio Antonacci

Laura Pausini

Max Pezzali

Negramaro

Pooh

Questi artisti straordinari hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica italiana, donando al pubblico canzoni che saranno amate e apprezzate ancora per molti anni a venire. Il loro impatto è testimonianza dell’eterna grandezza della musica italiana e della sua capacità di toccare le corde più profonde dell’animo umano.