L’isola d’Elba: la meta preferita per gli amanti dell’avventura, della storia e dello sport

Escursioni in montagna, spiagge da sogno, mare cristallino e una vacanza all’insegna dello sport e della cultura: questo e tanto altro aspetta i turisti nella bellissima isola d’Elba. Se si sta pensando a una meta che unisca sport e cultura allora ci si deve assolutamente tuffare nei colori e nei profumi di questa bellissima terra. Famosa per aver ospitato Napoleone Bonaparte durante il suo esilio, è diventata una delle mete turistiche più gettonate per le sue bellezze e la sua storia. L’isola è caratterizzata da una serie di curve che si affacciano sul mare, antichi borghi arroccati molto suggestivi, insenature blu avvolte dalla macchia mediterranea, percorsi naturali tra uliveti e pini dai quali poter ammirare dei panorami mozzafiato. Con i suoi 147 chilometri di coste è una delle località più ricercate per chi pratica sport acquatici ed è appassionato di trekking. Uno dei modi più pratici per raggiungere l’isola è via mare con la nave. Confronta gli orari e le tariffe dei traghetti da Piombino a Portoferraio sull’isola d’Elba per iniziare un’avventura indimenticabile.

Le meraviglie naturalistiche dell’isola d’Elba

Con i suoi oltre 200 lidi l’isola è perfetta per gli amanti del sole e del mare ma anche per gli esploratori della fauna marina. Infatti non mancano le attività di diving, oppure i giri in kayak per ammirare le calette nascoste e le grotte. Per gli amanti della natura è doverosa una visita al Parco e alla Riserva della Biosfera MaB UNESCO dove si potranno avvistare capodogli, delfini e le bellissime balene. E, oltre a questi, si può ammirare anche la foca monaca, tornata di recente nelle nostre acque dopo tantissimi anni di assenza. Le spiagge dell’isola hanno un tratto caraibico, sono ricche di sabbia bianchissima e l’acqua ha delle sfumature che partono dal color smeraldo per terminare con un blu intenso. Le spiagge più selvagge e ricche di vegetazione incontaminata sono molto pacifiche perché frequentate da poche persone, avendo meno servizi a disposizione, e sono una meraviglia per gli occhi.

Per chi ama le escursioni è disponibile un bel tour nella zona di Monte Capanne che con i suoi 1019 metri è una terrazza perfetta per ammirare l’isola dall’alto. Nelle giornate in cui il cielo è più limpido, dalla vetta di questa montagna, si possono ammirare in lontananza le splendide isole di Pianosa, Capraia, Montecristo, Gorgona e anche la Corsica. Il sentiero per raggiungere la cima è ben segnalato ed è consigliabile solo ai più esperti in quanto è molto impegnativo. Ma, volendo, è accessibile anche ai meno esperti se fatto con un tour guidato.

La storia

I luoghi in cui soggiornò Napoleone sono tutti visitabili: come lo Scoglio della Paolina, dove si racconta che la sorella dell’imperatore facesse il bagno lontano da sguardi indiscreti; la Spiaggia delle Viste da dove l’imperatore fuggì nel 1815; la sua prima residenza Palazzina dei Mulini e la sua abitazione estiva Villa San Martino. Poi, se si ama la storia, non ci si può perdere il borgo medievale di Sant’Ilario in Campo. Questo bellissimo borgo risalente alla dominazione pisana offre ai turisti dei bellissimi scorci e anche delle opere d’architettura barocca come la Chiesa di Sant’Ilario e il bellissimo Campanile di forma pentagonale. Un’altra meta da visitare è l’antica fortezza etrusca, il borgo di Capoliveri ricca di sottopassi, archi e vicoli tutti da esplorare.