Inondazioni a Mosca, due morti in tour rete fognaria: altri sei dispersi

(Adnkronos) – Una ragazza e un uomo di circa 40 anni sono annegati durante un tour di turismo estremo della rete fognaria di Mosca in seguito alle piogge torrenziali che hanno colpito la città. I loro corpi sono stati ritrovati nel fiume Moskva. Il gruppo di cui facevano parte era composto da otto persone, fra cui diversi ragazzi di 15 e 17 anni di età. E sono in corso le ricerche degli altri componenti del tour. Fra i dispersi sembra che ci sia un dipendente della principale compagnia di It, la figlia e un nipote. Domenica su Mosca è piovuta una quantità di acqua equivalente a un terzo delle precipitazioni medie mensili.