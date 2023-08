Influencer vegana muore a 39 anni, seguiva ‘dieta estrema’ a base di frutta esotica

(Adnkronos) – Una influencer vegana “è morta di fame e di stanchezza” in Malesia dopo essere passata a una dieta “estrema” a base di frutta tropicale.

Come si legge sul dailymail.co.uk Zhanna Samsonova, originaria della Russia, ha seguito per dieci anni una dieta cruda a base vegetale che consisteva in frutta, germogli di semi di girasole, frullati di frutta e succhi. In alcuni periodi la 39enne praticava anche il “digiuno secco”, in cui si rifiutava di mangiare o bere qualsiasi cosa per giorni.

La influencer, che aveva oltre 10.000 follower su Instagram e viaggiava in Asia da 17 anni, sarebbe morta a causa di un’infezione simile al colera, aggravata dalla sua alimentazione estremamente restrittiva, come ha dichiarato la madre al quotidiano russo Vechernyaya Kazan.

La causa ufficiale della morte della Samsonova non è ancora stata determinata, mentre la sua famiglia cerca di riportare il corpo in Russia a causa di ritardi burocratici.