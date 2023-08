Infermiera killer in Inghilterra, per Lucy Letby condanna a ergastolo

(Adnkronos) – E’ stata condannata all’ergastolo da un tribunale britannico l’infermiera 33enne Lucy Letby accusata di aver ucciso sette bambini e di aver tentato di ammazzarne altri sei. Lo riferisce la Bbc. I fatti si riferiscono al periodo tra giugno 2015 e giugno 2016 quando Letby lavorava al Countess of Chester Hospital. “E’ stata una campagna crudele, calcolata e cinica di uccisione di bambini che ha coinvolto i più piccoli e più vulnerabili – ha detto il giudice del tribunale di Manchester – Lei non prova rimorso”. “Non ci sono attenuanti – conclude -. Passerà il resto della vita in carcere”.