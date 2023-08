Ineos Grenadier: allo studio nuove varianti

Recentemente è stata presentata la nuova Ineos Grenadier Quartermaster, ovvero la variante pick-up della fuoristrada britannica. Tuttavia, stando alle indiscrezioni, sarebbero allo studio nuove derivazioni sul tema, come la configurazione Landaulet con la carrozzeria cabriolet.

Inoltre, prossimamente, la gamma della nuova Ineos Grenadier dovrebbe essere ampliata alla motorizzazione a benzina 3.0i TwinPower Turbo da 381 CV di potenza, nonché all’unità diesel 3.0d TwinPower Turbo da 298 CV o 352 CV, tutte dotate della tecnologia Mild Hybrid da 48V. Non è esclusa la declinazione in chiave sportiva, con il propulsore a benzina 3.0i TwinPower Turbo a sei cilindri in linea da 460 CV di potenza.

Infine, potrebbe debuttare anche la variante a passo corto della fuoristrada Ineos Grenadier con la carrozzeria a tre porte, da cui deriverebbe la configurazione cabriolet Convertible. Attualmente, la vettura è stata immatricolata sul mercato italiano in 25 esemplari, di cui 10 con il motore 3.0i a benzina da 286 CV e 15 con l’unità 3.0d a gasolio da 249 CV di potenza.