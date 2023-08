Incidente montagna oggi, escursionista cade in un dirupo e muore

(Adnkronos) – Escursionista precipita in una scarpata e muore. Ha perso la vita, così, dopo essere precipitato da quota 2300 metri nel Vallone del Puriac nel comune di Argentera nel cuneese. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 10 dal compagno di gita. Sul posto è stata inviata l’eliambulanza del Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte che ha sbarcato l’equipe sanitaria, ma i tentativi di rianimazione non hanno avuto esito positivo e il medico ha potuto soltanto constatare il decesso dell’uomo. Per ora non è stato possibile recuperare la salma per il forte vento.