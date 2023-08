Incidente a Pavia, auto si ribalta in un fosso: morte due donne

(Adnkronos) – Due donne, una di 71 anni, la conducente, e una di 89 anni, sono morte in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale SP52 a Mede, in provincia di Pavia. L’auto è stata trovata ribaltata in un fosso poco prima delle 10 di questa mattina. Sono intervenuti sul posto l’elisoccorso, l’automedica, l’ambulanza, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.