Paolo Cattin, rinomato esperto mondiale di orologi Rolex Daytona, analizza il mercato dell’alta orologeria e rileva una tendenza unica nel settore.



Milano 31 agosto 2023 – Il mercato dell’alta orologeria sta vivendo un periodo di significativo cambiamento, con una riduzione dei prezzi che sta portando l’industria verso una dimensione più realistica. Tuttavia, secondo Paolo Cattin, noto esperto mondiale di orologi Rolex Daytona, con molti anni di esperienza nel settore dell’orologeria di lusso, le cui analisi e le prospettive sono ampiamente rispettate nell’industria e sono state fonte di ispirazione per collezionisti, appassionati di orologi e addetti ai lavori, c’è solo un orologio che sta emergendo in modo straordinario da questo scenario di trasformazione: il Rolex Daytona.

La profonda comprensione di Cattin del significato e del valore dell’orologio Rolex Daytona, lo ha reso una figura di riferimento nel settore e uno dei massimi esperti mondiali. L’esperto osserva che, nonostante il contesto di ridimensionamento dei prezzi, il Daytona è riuscito a preservare la sua posizione di prestigio e ad affermarsi come un compagno di viaggio e un simbolo di felicità per coloro che lo possiedono.



Paolo Cattin non considera il Rolex Daytona soltanto un orologio, ma un’esperienza che va oltre la sua funzione pratica. L’orologio diventa un compagno di viaggio nella nostra storia personale, testimoniando momenti preziosi e celebrando le tappe importanti della vita.

Ciò che distingue il Rolex Daytona da altri orologi di lusso è la sua capacità di condividere felicità.

Paolo Cattin sottolinea che le persone non acquistano semplicemente un Rolex Daytona per sé stesse, ma anche per condividerne la gioia con gli altri. L’orologio va oltre l’ostentazione, diventando un veicolo attraverso il quale le persone possono condividere momenti di felicità e realizzazioni personali.

Mettere al polso un Rolex Daytona è come indossare una parte della tua storia e condividerla con il mondo, per Cattin.



L’esperto va oltre, e in maniera divertente ha coniato uno slogan che cattura l’essenza eterna del Rolex Daytona. Non solo un Diamante è per sempre, ma anche un Daytona lo è. Questo pensiero riflette il concetto che l’acquisto di un Rolex Daytona va oltre il semplice investimento di lusso. È un gesto spesso legato a ricorrenze speciali e momenti di gioia personale, un investimento emotivo che accompagna il proprietario per tutta la vita.

In conclusione Cattin, sottolinea che mentre il mercato dell’alta orologeria sta attraversando un periodo di trasformazione, il Rolex Daytona brilla come un faro di stabilità e significato. Oltre ad essere un simbolo di lusso, rappresenta una connessione profonda con le esperienze e le emozioni umane, trasformando l’acquisto di un orologio in un atto di condivisione e di eterna felicità.

