Il programma Smart Lady di Fibank continua a sostenere l’imprenditoria femminile

SOFIA, Bulgaria, 8 agosto 2023 /PRNewswire/ — Nel 2018 Fibank (First Investment Bank) ha lanciato il suo programma speciale Smart Lady a sostegno delle imprenditrici bulgare.

Smart Lady è finalizzato a sostenere:

Il programma d’ampio respiro prevede l’offerta non solo di prodotti bancari a condizioni preferenziali, bensì anche di una serie di soluzioni finanziarie e non finanziarie. L’iniziativa è intesa a stimolare lo sviluppo fornendo al tempo stesso sostegno e finanziamenti affidabili.

Sin dalla sua istituzione nel 2018, il programma ha concesso quasi 130 milioni di BGN in prestiti, aiutando più di 1.000 donne a perseguire i loro obiettivi e a realizzare i loro sogni. Esso è rivolto a diversi settori, tra cui trasporti, finanza, agricoltura, istruzione e persino industria ed edilizia, tradizionalmente annoverati tra i settori “meno rosa”. Nel corso degli anni, Smart Lady ha organizzato e ha partecipato a una serie di seminari, corsi di formazione, forum e programmi di mentoring rivolti alle imprenditrici e specificamente configurati allo scopo di affinarne le competenze gestionali e favorire l’espansione delle loro attività.

Smart Lady conduce anche sessioni di coaching per consentire alle donne che hanno aderito al programma di approfondire le loro competenze e instaurare collaborazioni commerciali.

Nel 2021 è stato creato, nell’ambito del programma, un fondo speciale denominato Sustainable Lady Fund a sostegno di innovativi progetti ambientali intrapresi da aziende a conduzione femminile sia preesistenti che di nuova costituzione. Le suddette imprese includono start-up impegnate nella conduzione di progetti volti allo sviluppo di soluzioni intelligenti per salvaguardare la natura, contrastare i cambiamenti climatici e rimediare all’inquinamento ambientale. Ad oggi sono stati finanziati ben dodici progetti dedicati alla sostenibilità.

Anna-Maria Markova, beneficiaria della sovvenzione del Sustainable Lady Fund per la categoria Imprese in fase di avviamento, ha spiegato nel corso di un’intervista: “Aerospheric” è un progetto scaturito da un’idea che mi è venuta durante il programma di mentoring per imprenditrici a cui ho avuto l’onore di partecipare. Nella fase iniziale del progetto verrà aperto un centro di informazione e formazione presso un edificio scolastico in disuso ubicato a circa un’ora di distanza in auto da Sofia, su un appezzamento di terreno di nostra proprietà. Il centro fungerà da attrazione turistica per gli appassionati di aviazione di tutte le età e ospiterà seminari, sessioni di formazione e varie altre attività a cui i visitatori potranno partecipare. La seconda fase del progetto prevede l’istituzione di un centro di consulenza dedicato alle compagnie aeree e agli aeroporti nell’Europa orientale. È in questa fase che l’approccio all’esecuzione del progetto si distingue per il suo carattere innovativo che consiste nella fornitura di servizi mirati pensati specificamente per la Bulgaria e per ridurre l’impronta di carbonio delle aziende operanti nel settore.

Si accettano al momento domande di adesione all’edizione del 2024 del Programma di mentoring nazionale per le imprenditrici, co-sponsorizzato da Smart Lady e Fibank. Le imprenditrici interessate possono ottenere maggiori informazioni sul programma, nonché presentare domanda, all’indirizzo: https://mentorite.bg/



