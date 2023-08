IL LEADER GLOBALE DEGLI ATM DI CRIPTOVALUTE, OLLIV, PORTA I SERVIZI CASH-TO-CRYPTO IN ITALIA PROMUOVENDO L’ACCESSO GLOBALE ALL’ECONOMIA DIGITALE

(Adnkronos) – Con oltre 4.500 chioschi ATM negli Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Sud Africa, Panama e Brasile, la pluripremiata azienda entra nel suo primo mercato europeo.

MILANO, 31 agosto 2023 /PRNewswire/ — Olliv, una delle principali società fintech alimentate dalla criptovaluta, ha annunciato ufficialmente oggi la sua espansione in Italia, il primo mercato europeo della società. La filiale locale di Olliv “Olliv Italia s.r.l” ha ricevuto regolarmente l’approvazione per operare come fornitore di servizi di criptovaluta dall’Organismo Agenti e Mediatori (OAM). Pertanto, Olliv potrà offrire i propri servizi ai clienti di tutta Italia.

Olliv è l’operatore leader, per volume, a livello mondiale di bancomat di criptovalute, con oltre 4.500 bancomat in tutto il mondo. A Settembre, i clienti in Italia potranno utilizzare gli ATM di criptovalute Olliv per acquistare criptovalute in contanti in un luogo fisico, il che aiuta a rendere tangibili le risorse digitali e crea fiducia nelle criptovalute. Olliv intende espandere la propria presenza in Italia aumentando la propria rete di bancomat e prevede di lanciare anche nuovi prodotti digitali all’inizio del 2024.

“Portare Olliv in Italia è un traguardo emozionante, a simbolo del nostro impegno nel rendere le criptovalute accessibili a tutti. Il dinamico panorama finanziario italiano e il crescente interesse per le criptovalute lo rendono un importante mercato strategico per noi e per la nostra espansione in Europa”, ha affermato Katherine Murray, Direttore delle espansioni internazionali di Olliv. “Ci impegniamo ad aiutare le persone di tutto il mondo ad accedere ai vantaggi delle criptovalute in un modo semplice, sicuro e protetto.”

L’espansione di Olliv in Italia arriva sulla scia di una significativa crescita e innovazione aziendale, tra cui il lancio, negli Stati Uniti, nell’aprile del 2023, della nuova piattaforma digitale di criptovalute di ultima generazione, inclusiva e facile da usare e le espansioni in più paesi a partire dal 2022.

“Siamo entusiasti di portare i nostri bancomat di criptovalute in Italia”, ha affermato Ben Weiss, CEO e co-fondatore di Olliv. “Fin dalla nascita di Olliv, abbiamo dato priorità all’istruzione e all’accessibilità. Crediamo che chiunque sia interessato alle criptovalute debba essere in grado di investire. Non vediamo l’ora di connettere i consumatori in Italia con il nostro pluripremiato servizio clienti per rendere bitcoin e altri criptovalute facili da ottenere. Siamo entusasti di poter espandere la nostra offerta all’interno dell’area per diventare una risorsa di criptovalute per la comunità.”

Olliv rimane una risorsa affidabile per i suoi clienti dimostrando dedizione alla conformità e alla trasparenza del settore. In tal modo, l’azienda ha dimostrato una crescita impressionante, quasi raddoppiando il proprio organico ed espandendo la propria presenza a Porto Rico, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Sud Africa, Panama e Brasile. I ricavi dell’azienda nel 2022 hanno superato i 100 milioni di dollari e si prevede una crescita del 23% entro la fine del 2023. Sin dall’inizio, Olliv si è espansa in 49 stati e diversi paesi e presenta piani di espansione in altri paesi entro il 2024, presenziando in prima linea nella rivoluzione finanziaria in cui la criptovaluta e la tecnologia blockchain diverranno accesibili ai clienti di tutto il mondo.

Informazioni su Olliv:

Olliv è una società leader nel settore fintech alimentata dalla criptovaluta. L’azienda gestisce la più grande rete mondiale di bancomat di criptovalute per volume di transazioni con oltre 4.500 chioschi nei 49 stati degli Stati Uniti, Porto Rico, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Sud Africa, Italia, Panama e Brasile, supportando l’acquisto e la vendita delle principali criptovalute con contanti.

Olliv è stata fondata come CoinFlip nel 2015 da Daniel Polotsky, Kris Dayrit, Alan Gurevich e Ben Weiss. Con sede a Chicago, l’azienda si è classificata tra le prime 500 nell’elenco Inc. 5000 del 2021, 2022 e 2023 e nella Deloitte Technology Fast 500 del 2022, ed è stata nominata l’azienda in più rapida crescita nel 2021 e nel 2022 a Chicago da Crain’s e ha ricevuto gli Stevie ® Awards 2021 e 2022 per il servizio clienti. Per ulteriori informazioni su Olliv, visitare Olliv.com.

