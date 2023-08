Il festival letterario “Libri nel Borgo Antico” torna a Bisceglie dal 25 al

(Adnkronos) –

A Bisceglie nomi di spicco della cultura, del giornalismo e della narrativa italiana, ma anche del mondo dello spettacolo e della televisione.



Bisceglie, 21/08/2023 – È tutto pronto per la 14esima edizione del festival letterario “Libri nel Borgo Antico”, in programma a Bisceglie, in Puglia, dal 25 al 27 agosto 2023: una festa della cultura e della lettura che coinvolge centinaia di autori, cinquanta case editrici, e migliaia di appassionati che ogni anno affollano le vie e le piazze del centro storico biscegliese.

L’edizione 2023 della kermesse letteraria sarà aperta da un intervento del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, più volte in passato ospite del festival biscegliese.

Temi della 14esima edizione di “Libri nel Borgo Antico” saranno quelli dell’economia femminile con Azzurra Rinaldi, della bellezza, dell’arte e del pensiero con Luca Sommi, Giordano Bruno Guerri e Marcello Veneziani, ma grande spazio avranno anche la politica e l’attualità con Antonio Padellaro, Mario Giordano e Andrea Nicastro, fino allo sport con il campione del nuoto artistico Giorgio Minisini. Non mancheranno i più grandi nomi della narrativa, con Diego De Silva, Carlo Vecce, Enrico Galiano, Gabriella Genisi e Stefania Auci, l’incursione irriverente di Giuseppe Cruciani, il racconto personale ed emozionante di Paola Barale e un momento dedicato alla poesia con Angelo Mellone. Tra i numerosissimi ospiti che si alterneranno sui sei palchi del festival anche Mons. Dario Edoardo Viganò e il questore di Agrigento Emanuele Ricifari.

Il giorno 25 agosto al Porto in via N. Sauro, alle ore 20.40 sul palco Mons. Dario E. Viganò presenterà il so libro I Papi e i media (edizioni Il Mulino).

Attingendo a documenti degli archivi vaticani e in particolare ai fondi relativi al pontificato di Pio XII, resi recentemente disponibili presso l’Archivio Apostolico Vaticano, il volume ricostruisce i processi redazionali e le fasi di ricezione dei più importanti testi magisteriali promulgati da Pio XI e da Pio XII sui mezzi audiovisivi di massa. L’analisi dell’iter di realizzazione dei documenti e la loro diffusione planetaria fanno emergere l’evoluzione dell’atteggiamento della Chiesa cattolica verso i media, ma anche il progressivo allargamento dello sguardo e delle prospettive: accanto a una politica di attenta vigilanza contro questi mezzi, potenti veicoli di una modernità in contrasto con i dettami del cattolicesimo, si fa sempre più manifesta una strategia positiva e propositiva verso i media tesa ad adeguare il messaggio della Chiesa per una società nel pieno di mutamenti epocali. I documenti considerati sono l’enciclica Vigilanti cura (1936) sul cinema, l’esortazione apostolica I rapidi progressi (1954) sulla televisione, i due Discorsi sul film ideale (1955) e l’enciclica Miranda prorsus (1957) dedicata a cinema, radio e televisione.

«Il festival letterario “Libri nel Borgo Antico” è una delle manifestazioni sostenute Regione Puglia per promuovere il welfare culturale, cioè migliorare la qualità della vita dei pugliesi con iniziative culturali gratuite e accessibili a tutti. Il festival in questi 14 anni ha gettato il seme per promuovere le case editrici e gli autori pugliesi ma anche per qualificare e far crescere i lettori e i compratori di libri. E non da ultimo è un’iniziativa in grado di qualificare l’offerta turistica di una città che vanta anche una Bandiera Blu per la qualità del suo mare», dichiara Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia.

«Siamo molto orgogliosi dei risultati ottenuti dall’Associazione in questi quattordici anni, durante i quali Libri nel Borgo Antico è diventato uno degli appuntamenti più attesi del palinsesto regionale. Quattordici anni lungo i quali abbiamo mantenuto ferma una delle caratteristiche principali del festival: la gratuità. Tutte le presentazioni e gli eventi collaterali di Libri nel Borgo Antico sono gratuiti, perché siamo convinti che la cultura sia di tutti, appartenga a tutti e quindi debba essere accessibile da chiunque», ha spiegato Alessandra Di Pierro, Presidente dell’Associazione “Borgo Antico”, durante la conferenza stampa svoltasi nella sede della Presidenza della Giunta Regionale, alla presenza delle istituzioni regionali e del vicesindaco della città di Bisceglie Angelo Michele Consiglio.

«Il festival letterario ‘Libri nel Borgo Antico’, giunto alla quattordicesima edizione, è riuscito negli anni ad affermarsi nel panorama italiano ed internazionale, diventando uno degli appuntamenti più attesi. Anche in questa edizione saranno tanti gli ospiti che si alterneranno nelle piazze del centro storico di Bisceglie, oltre 150 autori e 50 case editrici, per dare vita a dibattiti e confronti sui temi di attualità. I dati ci dicono che in Puglia si legge poco, e manifestazioni come questa sono importanti per promuovere la lettura, con uno sguardo particolare ai giovani e alle case editrici pugliesi», ha aggiunto Grazia Di Bari, consigliera regionale delegata alle Politiche culturali, presente in conferenza stampa. «Come Regione stiamo lavorando per offrire maggiori servizi. Sono state aperte diverse Community Library, anche in zone difficili, grazie ad un bando con cui sono stati stanziati 120 milioni di euro per 129 progetti. Aumentare gli spazi di cultura è per noi una missione, perché quei luoghi diventano moltiplicatori di innovazione, servizi e crescita. Il festival ha tra le sue peculiarità il coinvolgimento di bambini e di tanti giovani volontari che hanno potuto incontrare scrittori, editori e tutti i protagonisti della filiera del libro, così da vivere questo meraviglioso mondo da protagonisti.

Per questo e per aver contribuito a far conoscere la splendida Bisceglie ai tanti ospiti e agli appassionati che arrivano qui per la manifestazione non posso che ringraziare ancora una volta l’associazione ‘Borgo Antico’ di Bisceglie e invitare tutti a ‘Libri nel Borgo Antico’».

Confermata anche per quest’anno una sezione dedicata ai bambini: il Borgo dei Piccoli, organizzato con Abbraccio alla Vita e Zonaeffe nell’atrio del Castello Svevo della città, con letture dedicate, laboratori d’arte, yoga, teatro e scrittura creativa. Torna anche lo Scambialibro, uno degli spazi più longevi e frequentati in Puglia dove poter scambiare gratuitamente un vecchio libro con uno nuovo, oltre che le visite guidate nel centro storico curate dai bambini delle scuole elementari biscegliesi.