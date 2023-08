Ickx K3: la gemella della nuova Baic BJ40?

Prossimamente, sul mercato italiano potrebbe debuttare l’inedita Ickx K3. Dovrebbe rappresentare la gemella della nuova Baic BJ40, fuoristrada attesa all’imminente Salone di Chengdu 2023, in programma questo mese di agosto.

A livello di dimensioni, la nuova Ickx K3 misurerà 479 cm in lunghezza, 194 cm in larghezza, 190 cm in altezza e 276 cm nel passo. La gamma, invece, comprenderà il motore a benzina 2.0 Turbo da 245 CV di potenza e 385 Nm di coppia massima, abbinato sia al cambio automatico ad otto rapporti che alla trazione integrale.

Inoltre, la futura Ickx K3 sarà disponibile anche nella configurazione Thermohybrid a GPL. Per la K2, invece, stando alle indiscrezioni, potrebbero essere allo studio le varianti a passo corto con la carrozzeria coupé a tre porte e cabriolet dotata di capote in tela.