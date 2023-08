Guerra Ucraina, Russia: “Distrutti due droni di Kiev a Briansk e Kursk”

(Adnkronos) – Continua la guerra di droni tra Ucraina e Russia. Il ministero della Difesa russo ha riferito che nella notte i suoi sistemi di difesa antiaerea hanno fermato nuovi attacchi ucraini con droni nelle regioni di confine di Briansk e Kursk. “La mattina presto del 27 agosto, il regime di Kiev ha tentato ancora una volta di lanciare attacchi terroristici con droni contro la Federazione Russa”, si legge in un messaggio pubblicato sul canale Telegram del ministero, in cui si comunica che “la difesa ha rilevato e distrutto in volo i due droni sui territori di Briansk e Kursk”.