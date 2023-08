Golpe in Niger, Ecowas: “Avanti su via diplomatica per soluzione crisi”

(Adnkronos) – “L’Ecowas esplorerà a fondo la via diplomatica per risolvere la crisi politica in Niger”. E’ quanto si legge in un messaggio postato su X dall’Ecowas, la Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale, in riferimento alla crisi nel Paese teatro del golpe militare del 26 luglio contro il presidente Mohamed Bazoum.

Sul suo sito web l’Ecowas evidenzia le dichiarazioni del presidente della Commissione, Omar Alieu Touray, che ieri da Abuja ha sottolineato come la Comunità “continuerà a seguire iniziative diplomatiche per il ripristino dell’ordine costituzionale” in Niger “senza compromettere l’opzione di dispiegare la Forza di attesa”.

Touray ha ricordato “i precedenti inquietanti in Mali, Guinea e Burkina Faso”. “Sottolineano – ha detto – la ragione per cui la Comunità è stata costretta a prendere una posizione tanto dura ma legittima”.