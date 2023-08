Global Heart Hub annuncia il lancio di una nuova ricerca condotta dai pazienti per centrare l’attenzione sui livelli di colesterolo non sani

(Adnkronos) – La comunità dei pazienti cardiovascolari chiede un cambiamento che esorti i livelli di colesterolo malsano a essere affrontati come priorità sanitaria globale.

Questo annuncio viene pubblicato durante il Congresso della Società Europea di Cardiologia (ESC) 2023, sotto il tema di “Unendo le forze per proteggere il cuore”.

GALWAY, Irlanda, 28 agosto 2023 /PRNewswire/ — in seguito alla presentazione, nelprogramma d’azione 2022 Global Heart Hub , supportato dalla World Heart Federation, il supporto della comunità è cresciuto fino a 70 organizzazioni e gruppi di pazienti che insieme chiedono un’azione globale per ridurre l’impatto dei livelli di colesterolo non sani. Per rafforzare questa chiamata all’azione, Global Heart Hub inizierà a raccogliere le opinioni dei pazienti da individui i cui livelli di colesterolo non sono nel target o coloro che hanno sofferto di un evento cardiovascolare per comprendere meglio le esperienze dei pazienti che possono aiutare l’assistenza e migliorare i risultati. La prima generazione di approfondimenti sui pazienti affetti da colesterolo da parte della comunità di pazienti cardiovascolari è necessaria per supportare l’implementazione locale del Global Cholesterol Action Plan e per promuovere strategie per la gestione del colesterolo non sano, un fattore di rischio critico per la più grande malattia cardiovascolare aterosclerotica (ASCVD)1.

Neil Johnson, direttore esecutivo di Global Heart Hub, ha dichiarato: ” Mentre abbiamo avanzato con la scienza e il trattamento, ASCVD rimane il principale killer al mondo, con livelli di colesterolo non sani come principale colpevole. Dobbiamo continuare il nostro lavoro dal programma Invisible Nation per comprendere meglio perché questa continua a essere una sfida globale e vorremmo acquisire una comprensione più approfondita della prospettiva e del percorso del paziente. Ottenere gli approfondimenti dei pazienti ci darà ciò di cui abbiamo bisogno per mobilitare le parti interessate per discutere di una migliore individuazione e una migliore gestione del colesterolo elevato. Dobbiamo agire ora per ridurre l’enorme onere delle malattie cardiovascolari aterosclerotiche su individui, società e sistemi sanitari”.

Il Global Cholesterol Action Plan è stato creato per attivare il cambiamento a livello locale e fornisce indicazioni ai Paesi attraverso quattro passaggi chiari per ridurre l’impatto dei livelli di colesterolo non sani:

Si basa sulla tabella di marcia per il colesterolo della World Heart Federation, che richiede modifiche al modo in cui l’ASCVD viene prevenuta e trattata.

Fernanda de Carvalho, Instituto Lado A Lado Pela Vida, Brasile, ha dichiarato: “Dobbiamo concentrarci ancora di più sull’ASCVD. In Brasile, ci sono 300.000 decessi prematuri all’anno e sappiamo che l’80% di questi è correlato all’ASCVD. Considerando questi numeri e la realtà, è importante firmare il Global Cholesterol Action Plan e partecipare a una task force per ridurre i decessi cardiovascolari”.

Supporto globale della comunità dei pazienti

Rappresentando la voce della comunità globale dei pazienti, il global Cholesterol Action Plan è stato creato con il supporto di Invisible Nation, un programma co-creato da Global Heart Hub e Novartis per rivelare le realtà dell’ASCVD. Ad oggi il Global Cholesterol Action Plan è stato supportato da 70 organizzazioni e gruppi di pazienti provenienti da America, Europa e Australia, tra cui WomenHeart e Mended Hearts, Stati Uniti; Heart Valve Voice Canada, Heartlife Canada e Canadian Heart Patient Alliance, Canada; Instituto Lado A Lado pela Vida, Brasile; Pacientes de Corazón, Messico; FH Europe; Croí, Irlanda; Associazione Italiana Scompensati Cardiaci, Italia e Hearts4Heart, Australia. Il piano d’azione globale sul colesterolo può essere rivisto e supportato qui.

Informazioni su Global Heart Hub

Global Heart Hub (GHH) è la prima organizzazione no-profit creata per fornire voce a coloro che convivono o sono affetti da malattie cardiovascolari. GHH è un’alleanza di organizzazioni di pazienti cardiopatici, con l’obiettivo di unire gruppi di pazienti provenienti da tutto il mondo. La missione di GHH è sensibilizzare sulle cardiopatie e sulle sfide che queste presentano nella vita quotidiana. GHH è una piattaforma che consente alle organizzazioni di pazienti affetti da cardiopatie di condividere le proprie opinioni, informarsi reciprocamente dalle migliori pratiche, unirsi su obiettivi comuni di supporto e condividere risorse. L’obiettivo è inoltre aumentare la consapevolezza e la comprensione delle numerose patologie cardiache esistenti, migliorare i risultati dei pazienti, migliorare la qualità della vita e ottimizzare la longevità e l’invecchiamento in salute.

1. World Health Organization (WHO). Cardiovascular diseases (CVDs). Accesso 31 luglio 2023: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases- (cVD)



View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/global-heart-hub-annuncia-il-lancio-di-una-nuova-ricerca-condotta-dai-pazienti-per-centrare-lattenzione-sui-livelli-di-colesterolo-non-sani-301911364.html