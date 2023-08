Gigi Buffon nuovo capo delegazione Nazionale azzurra

(Adnkronos) – Gigi Buffon ha accettato, a quanto apprende l’Adnkronos, la nomina, proposta dal presidente della Figc Gabriele Gravina, di capo della delegazione della Nazionale azzurra. Il portiere campione del mondo a Germania 2006 ha deciso di lasciare il calcio giocato, rescindendo il suo contratto con il Parma nei giorni scorsi.

Gigi Buffon, portiere del Mondiale 2006 e primatista di presenze in Nazionale con ben 176 partite giocate, questa mattina ha accettato la proposta della Figc di ricoprire il ruolo di capo delegazione della Nazionale azzurra rimasto vacante dopo la scomparsa, a gennaio, di Gianluca Vialli. Da settembre sarà di nuovo nel gruppo Azzurro per le sfide con la Nord Macedonia del 9 settembre e con l’Ucraina del 12 settembre, nella corsa verso gli Europei 2024 in Germania.

Il 4 settembre Buffon varcherà di nuovo il cancello del Centro tecnico Federale di Coverciano, per la nuova avventura in maglia azzurra dopo cinque mondiali giocati, uno vinto e un Pallone d’Oro sfiorato. Buffon ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo a 45 anni per dedicarsi alla nazionale guidata da Roberto Mancini come punto di riferimento per i calciatori.

“Torno in Nazionale perché quel bambino che trent’anni fa varcava per la prima volta il cancello di Coverciano ha ancora voglia di sognare e di vivere questo sogno insieme ai tifosi italiani” ha scritto Gigi Buffon, campione del mondo nel 2006, sui social, dopo aver accettato la proposta del presidente della Figc Gabriele Gravina di essere il nuovo capo-delegazione della Nazionale azzurra. Un incarico che arriva pochi giorni l’annuncio del suo ritiro a 45 anni. “Fin dal primo contatto di questi ultimi giorni con il Presidente Gravina e poi con Mauro Vladovich avevo già deciso di dire di sì, ma abbiamo dovuto verificare alcuni aspetti tecnici; la Nazionale viene prima di tutto e niente mi avrebbe impedito di tornare a casa”. “Mi metterò subito a disposizione di Roberto Mancini e del gruppo -spiega ancora Buffon- entrando in punta di piedi, perché ho sempre pensato che in Nazionale non contano le medaglie che hai sul petto ma l’impegno, il sacrificio, la disponibilità verso i compagni e lo staff che sei disposto a mettere giorno per giorno. E queste caratteristiche mi appartengono da sempre e mi accompagneranno anche fuori dal campo. Essere al posto che è stato per anni di Gigi Riva, un esempio come uomo e come calciatore, è un onore e oggi sarà la prima persona con cui parlerò per avere da lui qualche suggerimento. Poi ovviamente sentirò anche il Ct con il quale ci vedremo appena possibile. Anche se mi ha segnato il gol più bello della sua carriera, o quasi, a Parma (Parma -Lazio, 17 gennaio ’99, il gol di tacco per il momentaneo 1-2, poi sarà 1-3 ndr), ma l’ho già perdonato, sono una persona di grandi sentimenti!”, ha proseguito l’ex portiere.

“La maglia Azzurra – prosegue Buffon- è sempre stata parte della mia vita: l’ho indossata con orgoglio e onorata con impegno, mi ha regalato emozioni uniche, ho pianto quando abbiamo vinto il Mondiale e quando non siamo riusciti a qualificarci. Ho avuto il privilegio di poter essere l’unico portiere in 113 anni a poter vestire l’Azzurro, oltre ai vari colori delle maglie da portiere ed è stato un omaggio che ho apprezzato moltissimo. Il rapporto con la Nazionale dall’Under 15 alla Maggiore è stato viscerale: ogni convocazione, ogni allenamento, ogni partita, tutto è stato speciale, perché in quei momenti senti di essere lì a rappresentare la tua Nazione, la tua gente, e quella immensa responsabilità mi ha sempre dato la forza per non mollare e per rialzarmi dopo ogni caduta”. “Oggi -conclude Buffon- mi piace infine ricordare tre persone che credo sarebbero felici di questa scelta: Gianluca, che mi ha preceduto in questo ruolo; Davide, che con me e Daniele ha passato tanti giorni in Nazionale; Spazzolino, una persona buona tra i primi ad accogliermi a Coverciano”.

Gianluigi Buffon ha scelto l’Azzurro per iniziare una nuova carriera nel calcio: dopo aver annunciato nei giorni scorsi il ritiro dal campo, sarà il nuovo Capo Delegazione della Nazionale, il ruolo rimasto vacante dopo la scomparsa, a gennaio, di Gianluca Vialli. Buffon, primatista di presenze in Nazionale (176), ha sciolto le riserve questa mattina, accettando la proposta ricevuta nei giorni scorsi dal Presidente della Figc Gabriele Gravina: da settembre sarà di nuovo nel gruppo Azzurro, atteso dalle sfide con la Nord Macedonia (sabato 9 settembre, National Arena Todor Proeski, Skopje, ore 20.45) e Ucraina (martedì 12 settembre, Stadio “G. Meazza”, Milano ore 20.45) nella corsa verso Euro 2024 Germania. “È un grande giorno per la Nazionale italiana -dichiara il presidente della Figc Gabriele Gravina- perché Gigi torna a casa. Buffon è un’icona del nostro calcio e una persona speciale”

“La sua passione, il suo carisma e la sua professionalità saranno determinanti per scrivere una nuova pagina entusiasmante di questo straordinario racconto d’amore che è la maglia Azzurra. Sono personalmente molto soddisfatto perché riportarlo nel Club Italia, coinvolgerlo nel nostro progetto, era un mio obiettivo da diverso tempo. In lui vedo le qualità di un dirigente di alto profilo e in Figc può iniziare il secondo tempo della sua vita nel mondo del calcio. L’augurio che gli rivolgo è di viverlo con le stesse soddisfazioni che hanno costellato la sua carriera da calciatore”, ha aggiunto Gravina.