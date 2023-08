Giappone, giovedì lo scarico in mare delle acque radioattive di Fukushima

(Adnkronos) – Inizieranno giovedì le operazioni di rilascio nell’Oceano Pacifico delle acque radioattive dell’impianto nucleare giapponese di Fukushima sottoposte a trattamento, un passo controverso che secondo il governo di Tokio è essenziale per chiudere l’impianto che ha avuto la fusione del reattore 12 anni fa.

Secondo la stampa locale, il primo ministro, Fumio Kishida, ha dato il via libera definitivo in una riunione dei ministri coinvolti nel piano e ha incaricato l’operatore, Tokyo Electric Power Company Holdings, di essere pronto a iniziare giovedì lo scarico se le condizioni meteorologiche e del mare lo consentiranno. Il mese scorso l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica ha approvato il piano del governo giapponese.

Kishida ha affermato durante l’incontro che il rilascio delle acque è essenziale per lo smantellamento dell’impianto, assicurando che il governo ha fatto il possibile per garantire la sicurezza e proteggere la reputazione dell’industria della pesca giapponese.