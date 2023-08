Giacche da uomo: eleganza e comodità

Quello dei Giubbotti e Giacche uomo è un settore del vestiario maschile fondamentale, capace com’è di valorizzare ed elevare anche l’outfit più semplice e ordinario. Le giacche e i blazer sono da sempre capi di abbigliamento iconici, talmente versatili da essere indispensabili per l’uomo moderno.

Giacche e blazer da uomo: caratteristiche e differenze

Le giacche e i blazer da uomo sono indumenti eleganti e versatili, che possono essere utilizzati per creare look formali o casual chic, a seconda dell’occasione. Sebbene i due termini vengano spesso usati in modo intercambiabile, ci sono alcune differenze tra i due capi.

Un blazer è una giacca sportiva, generalmente realizzata in tessuti più leggeri e colorati.

È solitamente meno formale di una giacca tradizionale e può essere indossato in varie occasioni. Un blazer si abbina bene con pantaloni chinos, jeans o anche con un paio di pantaloni più formali per un look casual elegante.

Una giacca da uomo è più formale di un blazer e può essere realizzata in vari tessuti, come la lana, il lino o il cotone. Le giacche hanno spesso uno stile più strutturato con una linea di bottoni frontale, tasche multiple e un taglio più definito.



Sono perfette per eventi formali o professionali e si combinano bene con pantaloni abbinati nello stesso tessuto (abito) o pantaloni di colore diverso per creare un look più sofisticato.

Considerazioni da fare prima dell’acquisto

Assicurarsi di scegliere una vestibilità che si adatti alla propria corporatura. I tessuti possono variare da quelli più caldi per l’inverno a quelli più leggeri, perfetti da abbinare anche semplicemente con una t-shirt durante la primavera.

Per una maggiore versatilità, optare per colori classici come il blu navy o il grigio. D’altra parte, i blazer colorati possono essere una scelta interessante per un tocco più audace.

Prestare attenzione ai dettagli, come il tipo di bottoni e le finiture. I bottoni in metallo tendono a conferire un aspetto più formale, mentre i bottoni in tono con il tessuto possono rendere la giacca più versatile.

Scegliere uno stile che si adatti alle proprie esigenze. Ad esempio, una giacca a doppiopetto può essere più formale, mentre una giacca con un solo petto si adatta meglio anche per l’abbigliamento casual.

Come abbinare una giacca da uomo

Una camicia ben stirata con una cravatta abbinata è un classico. Le cravatte lisce o con motivi sobri si abbinano bene con giacche di colore scuro, mentre cravatte più audaci possono essere indossate con giacche più chiare.

Per un look casual ma raffinato, si può indossare una giacca sopra un maglione o un cardigan leggero. Assicurarsi che il colore del maglione si coordini con il colore della giacca.

Se si indossa una camicia a maniche lunghe, i polsini devono sporgere leggermente dalla giacca. Si possono anche aggiungere gemelli o fermi manica per un tocco extra di eleganza.

Per quanto riguarda i pantaloni questi possono essere dello stesso colore o di una tonalità che si coordini bene con la giacca. La cintura dovrebbe abbinarsi al colore delle scarpe.

Le giacche possono essere abbinate anche ai jeans per un look casual ma indovinato. Preferire jeans di buona qualità, privi di strappi o lavaggi eccessivi.

Optare per scarpe eleganti come scarpe oxford o derby per le occasioni formali. Per un look più casual, delle sneaker di buona qualità sono una scelta appropriata.