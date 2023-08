FSO Polonez: auto “meteora” polacca sul mercato italiano

Nel lontano 1990, sul mercato italiano partì la commercializzazione della berlina FSO Polonez a trazione posteriore. Esteticamente, era riconoscibile per la carrozzeria fastback a cinque porte che misurava 432 cm in lunghezza, 165 cm in larghezza, 142 cm in altezza e 251 cm nel passo. Il volume del bagagliaio, invece, ammontava a 440 litri di capacità minima e 1.070 litri di capienza massima.

Inoltre, la gamma italiana era declinata negli allestimenti SLE e GLE. Inizialmente, la FSO Polonez era disponibile con il motore 1.5 a benzina da 82 CV di potenza e 115 Nm di coppia massima che, in abbinamento al cambio manuale a cinque marce, consentiva di raggiungere la velocità massima di 155 km/h. Successivamente, fu proposta anche con il propulsore 1.6 a benzina da 88 CV di potenza e 130 Nm di coppia massima, grazie a cui la velocità massima aumentava fino a 165 km/h.

La FSO Polonez uscì di scena dal mercato italiano nel corso del 1992, dopo esser stata immatricolata in soli 128 esemplari. Dal 1998 al 2000, invece, è stata riproposta come pick-up Daewoo Truck Plus, in differenti varianti di carrozzeria e con l’unità 1.9 Diesel da 69 CV di potenza.