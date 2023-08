Fresha lancia la piattaforma in italiano, offrendo accesso a un nuovo pubblico in Italia

(Adnkronos) – Fresha è ora disponibile anche in italiano, aprendo così nuove opportunità di consolidare la sua posizione di leader mondiale nel settore della bellezza e del benessere.

LONDRA, 22 agosto 2023 /PRNewswire/ — Fresha, la piattaforma di prenotazione, marketplace e sistema di pagamento numero 1 al mondo per la bellezza e il benessere, ha annunciato oggi il lancio ufficiale della sua piattaforma in italiano. Il lancio consente a saloni, spa, barbieri e altre attività di bellezza e benessere in Italia di accedere al software senza abbonamento di Fresha end-to-end nella propria lingua.

Stabilendo una presenza in Italia, Fresha mira a espandere strategicamente la propria offerta di prodotti per soddisfare le esigenze degli oltre 104.000 saloni di bellezza e centri benessere del paese (fonte: The New York Times). Gli imprenditori, il personale e i clienti che utilizzano Fresha possono ora impostare l’italiano come lingua predefinita per il proprio account, le notifiche e le comunicazioni di marketing, godendo di un’esperienza utente più accessibile. Il software intuitivo e senza abbonamento di Fresha aiuta saloni, spa e barbieri a semplificare le loro operazioni consentendo prenotazioni di appuntamenti online, pagamenti e automazione del marketing senza soluzione di continuità, il tutto in un unico posto. I clienti possono facilmente scoprire, prenotare e pagare servizi di bellezza e benessere con le aziende locali sul suo marketplace.

“Ci appassiona consentire alle imprese locali di prosperare, motivo per cui siamo lieti di portare Fresha agli utenti italiani nella loro lingua”, ha commentato William Zeqiri, fondatore e CEO di Fresha. “Questa nuova funzionalità non solo semplifica le operazioni quotidiane per le aziende, ma migliora anche la loro capacità di connettersi con i clienti e rafforzare le relazioni”.

“Ciò riflette l’impegno di Fresha nel settore, offrendo il miglior software senza abbonamento a un numero crescente di aziende di bellezza e benessere in tutto il mondo”, ha affermato Lorena Martinez, Localisation Manager di Fresha. “Siamo entusiasti di continuare a espandere le capacità della piattaforma d’includere il supporto per lingue aggiuntive quest’anno”.

Questo lancio si basa sull’investimento di Serie C da 152 milioni di dollari, nel 2021, da parte di General Atlantic, con sede a New York, un importante investitore in alcune delle principali piattaforme tecnologiche del mondo. Lanciato nel 2015 dai fondatori William Zeqiri e Nick Miller e originariamente chiamato “Shedul”, Fresha è ora disponibile in oltre 120 paesi, con 100.000 aziende attive e oltre 18 milioni di appuntamenti mensili.

Informazioni su Fresha

Fresha è il marketplace di bellezza e benessere n. 1 al mondo basato su un software aziendale gratuito all-in-one con pagamenti integrati. Con oltre 100.000 sedi partner in oltre 120 paesi, Fresha semplifica le operazioni commerciali e migliora l’esperienza dei clienti. Per saperne di più, visita fresha.com, scarica Fresha su App Store e Google Play o segui Fresha su Facebook e Instagram.

