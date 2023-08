Francesco Bocci sul palco delle emozioni!

Tutto pronto per l’attesissima 17ma edizione del Minturno Musica Estate 2023 che giovedì 31 agosto alle ore 21.00, illuminerà la notte in Piazza Portanova a Minturno. L’evento, inserito nella programmazione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. Delle Grazie, patrona principale della Città di Minturno è un appuntamento imperdibile che riunisce tanti artisti della musica e dello spettacolo.

Pasquale Mammaro, (manager lungimirante che negli ultimi Festival di Sanremo ha accompagnato al successo artisti come Il Volo, Diodato, Tananai, Orietta Berti, Rettore e i Cugini di Campagna) anima e Direttore Artistico della serata come sempre a pochi giorni dall’evento, dal suo magico cilindro, tira fuori un’altra sorpresa: Gatto Panceri che si aggiunge al nutrito cast già confermato dei Jalisse, Enzo Avitabile, Carlo Marrale e Silvia Mezzanotte, Antonio Maggio, Maninni, Francesco Boccia, Il Giardino dei Semplici, Valerio Liboni dei Nuovi Angeli, Ryan Paris, Luigi Fontana con il ricordo di Jimmy Fontana, Marco Rettani e ancora Marc, i The Fuzzy Dice feat Pamela Petrarolo, Grandine e la comicità di Lino Barbieri.

Una serata speciale in cui ci sarà un omaggio sentito a Toto Cutugno. Il Premio speciale Minturno 2023 sarà consegnato invece a Carlo Marrale, mentre il Premio A.F.I. alla carriera 2023 andrà ai Jalisse per il loro impegno come artisti e produttori indipendenti. I Jalisse, infatti, proprio quest’anno festeggiano i trent’anni della loro etichetta indipendente con cui nel 1997 vinsero il Festival di Sanremo. Una menzione speciale A.F.I. andrà ai Cugini di Campagna per i primi 50anni di Anima Mia, che quest’anno, con l’esordio al 73° Festival di Sanremo da veri outsider, hanno stupito pubblico e critica, confermando ancora una volta con i loro zatteroni e lustrini, la grande professionalità di chi sul palco, si spende generosamente e senza riserve. Ovunque al loro passaggio, in quella settimana sanremese, si è sentito cantare da persone di ogni età Anima Mia che, con i suoi 4milioni di copie vendute e 54 versioni in tutto il mondo, è ormai un vero inno della grande musica italiana ed internazionale.

La musica sarà come sempre la vera protagonista della serata con l’Orchestra diretta magistralmente dal M° Michele Pecora. Mammaro farà gli onori di casa presentando la serata insieme a Sergio Cerruti, Presidente di A.F.I, con la partecipazione di Ilenia de Sena, giornalista sportiva di Telelombardia e conduttrice di Business TV 24.

L’evento è patrocinato dall’Associazione Fonografici Italiani (A.F.I.), dal Comune di Minturno, dalla XVII Comunità Montana Lazio, dalla Proloco di Minturno e da RTG Telegolfo.

Radio Italia anni 60 sarà la Radio Partner che seguirà in diretta l’intera serata con curiosità da dietro le quinte. Gold TV – Lazio TV seguirà l’evento con le telecamere del “Festival Italia in musica” in compagnia di Paola Delli Colli.

Abbiamo icontrato Francesco Boccia, firma di successi mondiali come Grande Amore de Il Volo e interprete indimenticabile del tormentone Turuturo, di Sanremo 2001.

Francesco, come stai vivendo questa nuova e importante edizione di Minturno?

Sono veramente felice di parteciparvi! Sono un vetereno e ringrazio Pasquale Mammaro per avermi sempre coinvolto: con questo evento regala il suo mondo al suo paese quindi è un evento umanamente bello.

Tra tutti i tuoi successi qual’è stata una situazione che ti ha emozionato particolarmente?

Questa estate abbiamo interpretato con i ragazzi del mio gruppo Super Four L’Immensità proprio con Don Backy! Mi sono veramente emozionato e ne sono rimasto onorato: è un artista con una grande esperienza, valori ed emozioni che ha condiviso con noi.

Anche il tuo tormentone di Sanremo 2001 però ti ha riservato non poche sorprese!

Qualche me se fa i Coldplay hanno cantato Turuturo in una tappa della tourné in Brasile! Qui la canzone ha avuto un grandissimo successo… a riprova che a Sanremo non fu capita, forse per il titolo.

Ti piacerebbe tornare al Festival?

Come autore ho già avuto tantissime soddisfazioni come la vittoria de Il Volo con Grande Amore e nel 2021 con Quando ti sei innamorato, che ha riportato sul palco dell’Ariston Orietta Berti. Mi piacerebbe parteciparvi come cantante.

Come fai a scrivere un successo?

Il successo nasce dalla volontà di scrivere una canzone con il cuore, slegandola dalle mode e dal tempo: una bella canzone, credo, sia bella sempre.

L’evento di Minturno omaggerà il grande Toto Cutugno: c’è un pensiero che ti lega a lui?

E’ statao un esempio per tutti, come uomo, come italiano e come musicista. Ha scritto canzoni bellissime, ha portato in giro per il mondo la musica italiana e poi ha lottato tanto nella sua vita. Era ammalato da tempo, ma ha saputo affrontare la malattia con coraggio e dignità. Non lo dimenticheremo mai!