Francesca Michielin annulla due concerti: “Mi devo operare” – Video

(Adnkronos) –

Francesca Michielin costretta ad annullare due concerti per sottoporsi ad un intervento chirurgico. Ad annunciarlo è la stessa cantautrice con un post e un video sui social in cui si rivolge ai fan, tranquillizzandoli. “Ciao, volevo dirvelo a voce perché ci tengo a parlavi a cuore aperto”, scrive accanto al video su Instagram. “Non vedevo l’ora di suonare il 13 agosto a Castellaneta Marina e il 29 agosto a San Vito al Tagliamento, ma per un problema di salute per cui dovrò sottopormi a un intervento fra pochi giorni, sono costretta ad annullare queste due date. Non allarmatevi, per favore e scusatemi per questo disagio. a”, aggiunge, concludendo: “Per tutte le info e rimborsi potete rivolgervi a @vivoconcerti. Grazie della comprensione. Vi voglio bene!”, conclude l’artista.