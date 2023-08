Fabio Barchiesi: CDP coglie le opportunità di InvestEU

(Adnkronos) –

Fabio Barchiesi sull’accordo Cdp-Comune di Milano, che permetterà al capoluogo lombardo di cogliere le opportunità offerte dal Programma InvestEU



8 agosto 2023. Fabio Barchiesi, Direttore Implementazione Piano e Iniziative Strategiche di Cdp, sull’accordo siglato da Cassa Depositi e Prestiti ed il Comune di Milano: “CDP e il Comune di Milano hanno siglato un protocollo d’intesa per avviare una attività di consulenza per investimenti a favore del trasporto pubblico locale, della rigenerazione urbana e dell’efficientamento energetico di immobili demaniali. Dopo la partnership siglata con Roma e Napoli, anche Milano sarà supportata da Cdp nella valutazione tecnica ed economico-finanziaria e nell’istruttoria amministrativa di diversi progetti di grande rilevanza strategica per la città”.

Cassa Depositi e Prestiti, quindi, va a porre un altro importante tassello nel percorso che vede la società impegnata nella promozione dello sviluppo economico e sociale del Paese. L’accordo siglato è stato ideato in modo tale che la città di Milano possa cogliere tutte le opportunità offerte daInvestEU, programma che si inserisce nella strategia europea volta ad aumentare gli investimenti in Europa, sostenere la ripresa e preparare l’economia per il futuro. Fabio Barchiesi: “Il programma InvestEU risulta essere in linea con il Piano Strategico per il triennio 2022-2024 di Cassa Depositi e Prestiti, un piano che guarda al futuro con grande senso di responsabilità e definisce chiaramente i nostri obiettivi: svolgere un ruolo decisivo per la crescita e lo sviluppo sostenibile dell’Italia, colmare i ritardi del Paese e realizzare un significativo impatto a livello economico, sociale e ambientale, continuando a essere vicini ai territori e alle imprese”.

Fabio Barchiesi, come riportato in un articolo della testata Varese News, sottolinea come il Gruppo CDP sia stato il primo tra gli istituti nazionali di promozione in Europa a siglare un accordo di garanzia con la Commissione Europea nell’ambito del programma InvestEu. Cassa Depositi e Prestiti èuno fra i protagonisti principali in Italia nell’implementazione dello strumento europeo di stimolo agli investimenti. Vediamo di specifico di cosa si tratta.

Il Programma InvestEU succede al precedente programma Investment Plan for Europe e dispone di una garanzia di bilancio totale dell’UE di circa 26 miliardi, di cui il 75% destinato alla copertura degli investimenti effettuati dal Gruppo BEI (BEI e FEI); il rimanente 25% è riservato agli istituti nazionali di promozione europei, come appunto CDP, e a istituzioni finanziarie internazionali attive in Europa. Il programma InvestEU punta a stimolare fino a 370 miliardi di investimenti nei prossimi quattro anni in tutta l’Unione.

Come ricorda Fabio Barchiesi, il primo accordo siglato nell’ambito del programma InvestEU, che risale al luglio 2022, consentirà a CDP, grazie al Contribution Agreement, di fornire servizi di consulenza strategica nell’ambito dell’iniziativa europea, in particolare su progetti di sviluppo di opere infrastrutturali, attrazione di risorse private e rafforzamento di competenze utili per la crescita dell’economia italiana.

In questo contesto, CDP ha già siglato diversi accordi, ad esempio con le città di Roma, Napoli e Milano, per interventi di partenariato pubblico privato da effettuare nella cornice degli interventi previsti da InvestEU. L’obiettivo comune di questi accordi è quello di direzionare gli investimenti verso tre dei pilastri del programma europeo: la realizzazione di nuove infrastrutture sostenibili, la ricerca nei settori di innovazione e digitalizzazione, e gli investimenti sociali e sulle competenze.

Fabio Barchiesi, Direttore Implementazione Piano e Iniziative Strategiche di Cassa Depositi e Prestiti, ha sottolineato l’importanza di questa partnership nel contesto del piano strategico: “Grandi agglomerati urbani e sviluppo sostenibile sono due realtà che devono andare di pari passo. La collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti permetterà al Comune del capoluogo lombardo, come a Roma e Napoli, di cogliere appieno le opportunità offerte dal Programma InvestEU focalizzandosi principalmente su progetti inerenti al trasporto pubblico locale, la rigenerazione urbana e l’efficientamento energetico di immobili di proprietà del Demanio. Dopo Roma e Napoli– prosegue Fabio Barchiesi – Cdp va a porre un ulteriore tassello nel percorso che vede la società impegnata nella promozione dello sviluppo economico e sociale del Paese”.

Fabio Barchiesi ha precisato come Cdp ed il Comune di Milano siano già al lavoro per definire le attività di investimento a favore dello sviluppo sostenibile della città. Con questo accordo, che sarà operativo per i prossimi due anni, sono stati inoltre definiti i principi regolatori della cooperazione istituzionale, che prevedono la sottoscrizione di singoli protocolli attuativi di dettaglio tra CDP e le diverse Aree dell’Amministrazione.

Emmanuel Conte, assessore al Bilancio e Patrimonio, ha spiegato gli obiettivi dell’accordo: “L’Amministrazione comunale intende realizzare importanti investimenti con impatti di sostenibilità ambientale e socioeconomica, anche sperimentando nuovi modelli operativi e identificando soluzioni adeguate alle esigenze del territorio. Le opportunità offerte da InvestEu possono contribuire al disegno di crescita della città, secondo gli orizzonti delineati dal Next Generation EU, che ispirano un nuovo sviluppo competitivo e integrativo, con al centro la transizione tecnologica, l’equità sociale e la sostenibilità”.

Fabio Barchiesi, come abbiamo visto nelle dichiarazioni sopra riportate, sottolinea come Milano sia solo l’ultimo step della visione che il Gruppo CDP sta portando avanti nel Paese attraverso il programma europeo InvestEU. Roma e Napoli sono state le due prima città partner che riceveranno da CDP consulenza tecnica e finanziaria al fine di migliorare le procedure e gli strumenti operativi dell’Amministrazione comunale. La finalità è quella non solo di realizzare interventi sostanziali negli ambiti previsti dal programma InvestEU, ma di farlo nel modo migliore ottimizzando tutti i processi coinvolti e seguendo le città dalle fasi preliminari sino al completamento dei lavori.

Nel dettaglio, grazie alle risorse messe a disposizione dall’Unione Europea e dalla stessa CDP, Cassa Depositi e Prestiti affiancherà i Comuni in tutte le fasi tecnico-operative che riguardano anche la stima complessiva delle iniziative, la fattibilità economica e la valutazione di impatto ambientale, sociale ed economico dei diversi progetti degli enti.

Fabio Barchiesi ricorda, infine, come per garantire un migliore utilizzo delle risorse dedicate alle attività di collaborazione e per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, CDP e i Comuni di Napoli, Roma (e ora anche Milano) metteranno in campo diverse azioni, a cominciare da un monitoraggio dell’avanzamento del cronoprogramma concordato.

