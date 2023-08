Extraprofitti banche, Tajani: “Escludere da tassa quelle di prossimità”

(Adnkronos) – “Se davvero vogliamo dare un aiuto alle famiglie e alle imprese e non provocare danni ai risparmiatori, che sono pur sempre cittadini, dobbiamo escludere dalla tassazione sugli extraprofitti le banche di prossimità”. A chiederlo è il vicepremier Antonio Tajani, a margine del suo intervento al Meeting di Rimini.

Tajani ritiene “giusto dover chiedere alle banche italiane un aiuto in questo momento di difficoltà economica provocata soprattutto dall’inflazione. Ma – aggiunge – il problema non è se è giusto o meno chiedere aiuto bensì come bisogna scrivere le regole che prescrivono quell’aiuto. Forse – osserva – bisognava farlo a Borse chiuse o dopo aver ascoltato la Banca d’Italia”. (dell’inviato Enzo Bonaiuto)