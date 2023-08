Europei volley femminile 2023, Italia-Svizzera 3-0

(Adnkronos) – L’Italia batte la Svizzera per 3-0 (25-14, 25-19, 25-13) a Monza nel match valido per la Pool B degli Europei femminili di pallavolo 2023.

In evidenza Ekaterina Antropova con 16 punti, di cui 11 in attacco. L’opposto va a segno 3 volte al servizio e colleziona 2 muri vincenti. Voto alto anche per Elena Pietrini con 13 punti e Marina Lubian con 12 punti, quasi perfetta (88%) nella sua 100esima presenza in azzurro. Menzione speciale per la capitana Myriam Sylla, che chiude la sfida con 3 ace. Paola Egonu parte ancora dalla panchina e, quando viene impiegata, dà il suo contributo offensivo.

Le azzurre del ct Mazzanti, al secondo successo in altrettanti incontri, tornano in campo domani sera, alle 21 di sabato 19 agosto, per affrontare la Bulgaria sempre a Monza.