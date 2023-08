Eurobet.live nuovo Official Infotainment Partner di Juventus

(Adnkronos) –

Roma, 18 agosto 2023 – Eurobet.live annuncia la partnership che la lega a Juventus. La piattaforma di livescore è dedicata agli appassionati di calcio per la consultazione in tempo reale dei risultati sportivi e delle statistiche approfondite di oltre 30 sport.

Questa collaborazione nasce dalla volontà comune di rafforzare il legame e la passione per il calcio.

“Questa partnership consolida il nostro legame con il mondo del calcio. – dichiara Alexis Grigoriadis, Marketing Director di Entain Italia. – La collaborazione con Juventus, rappresenta per noi un entusiasmante passo in avanti, con l’obiettivo di accrescere, ancora una volta, la vicinanza con tutti coloro che seguono e vivono il calcio ogni giorno. Le attività svolte al fianco del club garantiscono l’opportunità di entrare in contatto e accrescere il coinvolgimento dei tifosi ad un livello ancora più profondo. La scelta di un club come Juventus, riconosciuto e titolato in Italia e a livello internazionale, delinea un percorso, per le prossime stagioni, rivolto agli appassionati, ai tifosi e a tutti coloro che vivono il calcio in maniera autentica”.

“Siamo lieti di dare inizio alla partnership con Eurobet.live. – commenta Tiziana Di Gioia, Chief Commercial Officer di Juventus. – Juventus, forte di una fan base diversificata e di una piattaforma di experience tra le più innovative del mondo sportivo, offre molteplici opportunità di engagement e brand awareness. La reputazione del Club, come uno dei brand sportivi più in crescita al mondo, evidenzia la sua capacità di evolversi e di conquistare nuove audience per supportare i nostri partners a raggiungere i loro obiettivi. Avere accesso a Eurobet.live che combina livescore e statistiche con contenuti coinvolgenti può creare esperienze più immersive e interattive per i nostri tifosi”.

La partnership vedrà Eurobet.live e Juventus collaborare su molte attività d’intrattenimento e donare visibilità al brand sia online che offline durante le partite dei bianconeri.

Eurobet.Live



Eurobet.Live è la piattaforma web gratuita per la consultazione in tempo reale dei risultati relativi al calcio e a tanti altri sport come tennis, basket e volley. Su Eurobet.Live sono presenti i calendari e le classifiche con tutti gli incontri e le statistiche dettagliate per ogni squadra. Tutti gli appassionati amano vivere lo sport minuto per minuto e con Eurobet.Live è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le competizioni.

