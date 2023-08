Estate in BLU con Fre e Annalisa Minetti

Tra le hit estive 2023 è uscito “BLU”, il nuovo brano del rapper italo – nigeriano FRE con la cantautrice ed atleta paraolimpica Annalisa Minetti.

Prodotto da FRE e distribuito da The Orchard Music, “Blu” parla di un amore estivo tanto intenso da sconvolgere una vita, ma altrettanto effimero da svanire con il giorno. Il tormentone dal ritmo coinvolgente, fa vivere l’estate invitando a ballare e godersi ogni momento senza porsi limiti.

Fre, come nasce la collaborazione con Annalisa?

Abbiamo un produttore in comune che ci ha messi in contatto: ho sempre ammirato Annalisa sia come donna sia per la sua voce pazzesca. Lo scorso marzo è nata “Nevica”, poi “BLU”.

Che cosa rappresenta per te il colore blu?

E’ un’esplosione di freschezza e gioia estiva, un ritmo che accende il cuore e fa ballare l’anima. Come il gelato blu sulla copertina, questa melodia delizia i sensi e trasporta in un mondo di colori e spensieratezza. È la colonna sonora perfetta per le giornate al mare, un inno alla felicità che si scioglie sulla lingua come il sapore di un’estate senza fine.

Annalisa, per te come hai vissuto questo pezzo?

Blu” è quel pezzo che suona fino all’alba e rimane in testa… È l’estate che si spoglia di rosso e si veste di blu, è una canzone che motiva le persone a muoversi attraverso l’amore e la passione, invitandole a baciarsi prima che finisca il giorno, a cogliere l’opportunità di un’estate intensa all’insegna della felicità e della libertà.

Annalisa, la collaborazione con FRE ha fatto il bis:ci sarà anche un tris?

Siamo una coppia di fatto! Mi piace molto la sua musica e la sua capacità di comunicazione, così attuale… Per me è stato un chirurgo plastico musicale e con lui sto seguendo un’evoluzione artistica iniziata lo scorso anno con Dejà vu. Oggi mi piace esplorare nuove sonorità.

Non ti sei mai posta dei limiti e hai sempre toccato vette altissime: dal tuo debutto a Miss Italia, alla vittoria doppia di Sanremo nel 1998, trasformandoti in un’atleta olimpionica, passando per i talent come Tale e Quale dove hai dimostrato doti davvero incredibili: da dove nasce questa forza pazzesca?

Nasce dalla sofferenza e dalla tenacia nello studio. Ho dovuto studiare tantissimo e allenarmi tantissimo: bisogna sempre credere in se stessi e vivere le proprie paure come delle sfide da superare per un traguardo più alto. Sono fermamente convinta che ognuno di noi ha della abilità inespresse dove i limiti sono proprio il modo attraverso cui imparare a conoscersi e superarsi.

FRE, quindi lavorerete ancora insieme?

Certamente e posso dire in anteprima che stiamo lavorando ad un brano molto particolare… Sarebbe perfetto per Sanremo!

Annalisa, ti piacerebbe tornare al Festival?

Assolutamente, magari con una canzone diversa rispetto al passato… Mi piacerebbe portare messaggio importante attraverso una canzone che rappresenti la donna che sono oggi.