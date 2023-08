Emma Presenta ‘Souvenir’ con Tour Esclusivo: Date, Biglietti e Nuovo Singolo

Da venerdì 1° settembre, gli amanti della musica italiana possono finalmente immergersi nell’attesa “INIZIAMO DALLA FINE“, il fresco singolo di EMMA che segna l’inizio del conto alla rovescia per l’uscita del suo nuovo album di brani inediti, “SOUVENIR“. Questo nuovo progetto sarà lanciato nell’autunno attraverso l’etichetta Capitol/Universal Music.

Per rendere questo capitolo musicale davvero speciale e intimo, EMMA ha scelto di presentare il suo album attraverso una serie di 15 eventi esclusivi che si terranno nei club d’Italia. Questi appuntamenti offriranno al pubblico l’opportunità di vivere un’esperienza ravvicinata e rock and roll con l’artista, riportandoci alle radici musicali di EMMA e consentendoci di immergerci appieno nei colori e nelle emozioni di “SOUVENIR”.

“SOUVENIR IN DA CLUB”: Un’Esperienza Unica e Intima

L’idea di “SOUVENIR IN DA CLUB” è nata per offrire agli appassionati di EMMA un’occasione straordinaria per ascoltare dal vivo le tracce del nuovo album e portare a casa un ricordo indelebile. Questi eventi si svolgeranno in 15 tappe, distribuite in 8 città italiane, con il primo spettacolo in programma il 10 novembre.

Ecco il calendario delle tappe di “SOUVENIR IN DA CLUB” presentato da Friends&Partners e Magellano Concerti:

10 novembre – VOX CLUB – NONANTOLA (MODENA)

12 e 13 novembre – LARGO VENUE – ROMA

22 e 23 novembre – HALL – PADOVA

26 e 27 novembre – MAGAZZINI GENERALI – MILANO

2 e 3 dicembre – CAP10100 – TORINO

11 e 13 dicembre – DUEL CLUB – POZZUOLI (NAPOLI)

17 e 18 dicembre – DEMODÈ – MODUGNO (BARI)

21 e 22 dicembre – VIPER – FIRENZE

Biglietti e Prevendita

I biglietti per queste eccezionali serate saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 11:00 di mercoledì 30 agosto tramite i canali di TicketOne e Clappit. È un’opportunità imperdibile per i fan di EMMA di garantirsi un posto per questa esperienza intima ed esclusiva.

Il Nuovo Singolo “INIZIAMO DALLA FINE” e il Ritorno alle Origini

A partire dal 1° settembre, il singolo “INIZIAMO DALLA FINE” sarà trasmesso in radio e reso disponibile su tutte le principali piattaforme digitali. Questo brano rappresenta non solo una nuova anticipazione dell’album “SOUVENIR”, ma anche una continuità con il viaggio musicale intrapreso in primavera con “Mezzo Mondo”. La canzone è stata scritta da EMMA stessa insieme ai talentuosi autori Davide Simonetta e Paolo Antonacci. “INIZIAMO DALLA FINE” è il pezzo conclusivo del disco, e questa scelta simbolica rappresenta un punto di partenza per scrivere una nuova storia, un percorso che si sviluppa al contrario, attraversando il meraviglioso viaggio che ha dato origine all’intero album.

EMMA: Una Carriera Eclettica e di Successo

EMMA, artista dalle molteplici sfaccettature, ha conquistato il cuore del pubblico italiano grazie alla sua straordinaria voce e versatilità. Nel mese di aprile del 2023, ha dato vita a “Mezzo Mondo”, un brano che ha segnato il suo ritorno musicale e che è stato immediatamente certificato oro. Questa estate, insieme a Tony Effe, ha affascinato il pubblico con il singolo “Taxi sulla Luna”, che ha raggiunto il prestigioso traguardo della certificazione platino e ha collezionato oltre 45 milioni di stream totali.

Conclusioni: “SOUVENIR” in Arrivo con Grande Anticipazione

Con l’atteso singolo “INIZIAMO DALLA FINE” e il tour esclusivo “SOUVENIR IN DA CLUB”, gli appassionati di EMMA sono in fermento nell’attesa di immergersi completamente nell’esperienza musicale offerta dalla talentuosa artista italiana. L’autunno porterà con sé nuove melodie, emozioni e ricordi da custodire, grazie a un album che promette di essere un’ulteriore pietra miliare nella carriera già brillante di EMMA. Non resta che prenotare i biglietti e prepararsi per un viaggio musicale unico ed emozionante.