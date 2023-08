Elon Musk cambia X, non si potranno bloccare utenti come su Twitter

(Adnkronos) – Non sarà più possibile bloccare utenti su X. Il social di Elon Musk cambia ancora rispetto alle abitudini consolidate di Twitter. Chi vorrà bloccare un utente ‘sgradito’ non potrà più farlo. Si potrà però silenziare un profilo e si potrà bloccare la ricezione di messaggi privati inviati da utenti con cui non si vogliono contatti. “Il blocco verrà cancellato come funzionalità, ad eccezione dei messaggi privati”, ha spiegato Musk in un tweet rispondendo ad un utente e sottolineando che il blocco è una funzionalità “priva di senso”.

L’opzione di blocco permetteva di evitare di poter interagire con alcuni account e di impedire ad un utente di vedere il proprio profilo. Comunque Musk spiega che si potrà ancora utilizzare la funzionalità che permetterà di “nascondere” un account per evitare di vedere messaggi nella propria timeline e limitare quindi le interazioni.