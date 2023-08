Bellezza, simpatia e campionessa di ascolti in tv: Elisabetta Gregoraci con il suo fisico mozzafiato ha conquistato i telespettatori italiani conducendo con Alan Palmieri la sua settima edizione di “Battiti Live” su Italia uno.

Elisabetta Gregoraci: la regina indiscussa dell'estate con "Battiti Live" 10

“Sono una romanticona, amo la musica italiana e le canzoni del passato. Mio figlio invece ascolta soprattutto rap e trap”

dice Elisabetta che insieme ad Alan, anche quest’anno, ha cantato in pubblico un brano a cui hanno dato il titolo di “Uragano”, proprio come l’uragano di folla che li ha seguiti sia dal vivo, sia sui social e sopratutto in tv.

“I miei fan sono unici, mi danno una grande energia. Mi seguono sempre e sanno tutto di me e io so tutto di loro. Ho con loro un rapporto stupendo”.

Elisabetta in questa calda estate è tornata a brillare sul piccolo schermo confermandosi la regina indiscussa dell’estate italiana.

Elisabetta Gregoraci: la regina indiscussa dell'estate con "Battiti Live" 11

La showgirl calabrese ha dimostrato di possedere una presenza magnetica che va ben oltre la sua bellezza e la sua carriera multi-faceted. Il programma è un cocktail esplosivo di musica, divertimento e stile, in cui la Gregoraci incanta milioni di telespettatori con il suo carisma travolgente e la sua energia contagiosa.

Il format di “Battiti Live” è stato un successo sin dal suo debutto, e l’edizione dello scorso anno ha stabilito nuovi standard di intrattenimento. Il programma in questa edizione tutta pugliese targata 2023 è tornato più avvincente e coinvolgente.

Elisabetta Gregoraci: la regina indiscussa dell'estate con "Battiti Live" 12

Un appuntamento fisso per gli amanti della musica e dello spettacolo.

Quest’anno, la conduzione televisiva di Elisabetta Gregoraci ha superato le aspettative dimostrando versatilità e padronanza del palcoscenico. La sua capacità di trasmettere energia positiva e coinvolgere il pubblico è diventata la sua firma distintiva.

Elisabetta Gregoraci: la regina indiscussa dell'estate con "Battiti Live" 13

Oltre alla conduzione televisiva Elisabetta dimostra di essere anche un’icona di stile che affascina i suoi fans in ogni sua apparizione. Dall’abito da sera all’outfit più casual, l’eleganza si fonde con l’audacia in un mix che riflette perfettamente la personalità della conduttrice.