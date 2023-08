Elisabetta Gregoraci brilla sotto il cielo di Oriolo ed elegge Miss Calabria 2023 

La conduttrice reduce dal successo di “Battiti Live” torna nella sua amata Calabria

Una sfavillante Elisabetta Gregoraci nel suggestivo borgo di Oriolo in Calabria ha incoronato, insieme alla Miss Italia in carica Lavinia Abate, Miss Calabria 2023.

Il titolo è stato vinto da Carlotta Caputo.

“Ho iniziato proprio sul palco di Miss Italia. A soli 17 anni, sono stata eletta Miss Calabria”, ha raccontato Elisabetta durante la manifestazione. “È stato bellissimo ed emozionante partecipare a questa serata perché mi sono immedesimata nelle concorrenti. Faccio un grande in bocca al lupo a tutte loro affinché possano realizzare ciò che desiderano. Consiglio di crederci sempre e fare tutto con il cuore”.

Amata dal grande pubblico e grazie al successo di “Battiti Live”, Elisabetta Gregoraci si è confermata la regina indiscussa dell’estate italiana. Nata e cresciuta in Calabria, ha portato con sé il calore e la determinazione tipici della sua terra. Ha iniziato da giovanissima sfilando diventando conduttrice televisiva, attrice e anche imprenditrice: Elisabetta ha conquistato le scene nazionali ed internazionali. Non solo, ha anche sostenuto iniziative benefiche e sociali. La sua dedizione nel promuovere la cultura calabrese e nel sostenere cause umanitarie ha avuto un impatto tangibile e positivo, rafforzando il legame tra la sua carriera e le radici profonde della Calabria.

Accanto ad Elisabetta c’era Cataldo Calabretta amico di lunga data della conduttrice, avvocato, docente universitario e volto televisivo molto apprezzato per la sua pluriennale esperienza di legale nel settore televisivo ed esperto di cronaca nera e giudiziaria. Calabretta ad Oriolo era in compagnia della moglie Carmela ed è stato insignito del Premio che ha puntato i riflettori su professionisti regionali che si sono distinti in ambito nazionale denominato “La Calabria che Vince”.

La finalissima di Miss Calabria organizzata da Linda Suriano, agente regionale del concorso di Patrizia Marigliani, ha proiettato Oriolo e l’intera Regione al centro dell’attenzione nazionale. Questo piccolo angolo di paradiso è stato il fulcro di un evento che ha celebrato la bellezza delle giovani donne calabresi e ha reso omaggio alla cultura e alle tradizioni locali. L’evento non è stato solo una competizione di bellezza, ma anche un’opportunità per far mostrare i tesori nascosti di questa terra meravigliosa.

Anche la musica è stata protagonista della serata grazie alla presenza di Marco Masini. Le sue note e il suo timbro graffiante hanno accompagnato gli spettatori in un viaggio emozionante attraverso i suoi più grandi successi.

L’evento ha portato una ventata di eleganza, cultura e bellezza nella Regione Calabria creando un’esperienza indimenticabile per partecipanti e spettatori.

La soddisfazione del Sindaco di Oriolo, uno dei borghi più belli d’Italia

Il sindaco del Comune di Oriolo Simona Colotta ha dichiarato che:

“La valutazione di questo evento per quanto riguarda la nostra amministrazione è stata davvero positiva. Ringrazio l’intera macchina organizzativa di Miss Italia Calabria per aver regalato al mio paese un evento importantissimo che ha avuto ricadute rilevanti sul nostro territorio. La kermesse si è svolta in una cornice suggestiva come l’anfiteatro Portella. Mi è piaciuto molto il momento in cui le ragazze hanno messo in luce la propria unicità e temi importanti come l’inclusività. Speriamo di ripetere questa esperienza anche il prossimo anno”.

Il vicesindaco del Comune di Oriolo, Agostino Diego, ha affermato:

“Siamo orgogliosi di aver ospitato la finalissima di Miss Italia Calabria. Speriamo che Oriolo porti fortuna alla neovincitrice affinché possa diventare la prossima Miss Italia. Ringraziamo l’organizzazione per aver realizzato questa kermesse spettacolare. Un evento che ha chiuso brillantemente la nostra stagione teatrale e musicale”.

La finalissima di Oriolo è stata condotta dal trio composto da Linda Suriano, Larissa Volpentesta e Andrea De Iacovo. Al secondo posto del podio, è arrivata Francesca Mazzei, mentre la terza classificata è Martina Nisi. Al quarto posto, Greta Rago e al quinto posto Ilaria Logullo. La fascia di Miss Social Calabria 2023 è stata assegnata a Elisa Novello. La fascia di Miss Expert Calabria 2023 è stata conquistata da Francesca Mazzei. Il titolo di Miss Sorriso Calabria 2023, precedentemente assegnato a Carlotta Caputo, è stato conferito a Greta Rago, che durante la finalissima di Miss Calabria è risultata la prima tra le miss non fasciate.

Le neoelette voleranno alle prefinali di Miss Italia insieme alle concorrenti vincitrici delle selezioni regionali: Miss Brutia 2023 – Francesca Mazzei; Miss Eleganza Calabria 2023 – Gessica Vanzillotta; Miss Sport Givova Calabria 2023 – Sara Centofanti; Miss Rocchetta Bellezza Calabria 2023 – Martina Nisi; Miss Valle dell’Esaro 2023 – Giorgia Perciavalle; Miss Magna Graecia 2023 – Zari Mastruzzo; Miss Miluna Calabria 2023 – Sara Elvira Treccosti; Miss Cinema Dr. Kleein Calabria 2023 – Jennifer Stella; Miss Framesi Calabria 2023 – Anna Maria Andronache.