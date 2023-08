Terza Stagione di DRAG RACE ITALIA: Data di Rilascio, Nuovi Giudici e Anticipazioni

La popolare competizione per drag queen, DRAG RACE ITALIA, ha recentemente annunciato la tanto attesa data di rilascio della sua terza stagione. I fan potranno immergersi nell’entusiasmante mondo di paillettes, glamour e talento a partire dal venerdì 13 ottobre. La stagione sarà disponibile in esclusiva in Italia su Paramount+, mentre per gli appassionati di tutto il mondo sarà possibile accedervi tramite WOW Presents Plus. Questo annuncio è stato accompagnato dalla presentazione dell’artwork chiave, che mette in risalto i quattro giudici di questa stagione.

Nuovi Volti nella Giuria: Paola Iezzi e Paolo Camilli si Uniscono alla Squadra

La terza stagione di DRAG RACE ITALIA ci riserva nuove sorprese, tra cui l’arrivo di due nuovi membri nella giuria. La talentuosa cantante Paola Iezzi e l’eclettico attore Paolo Camilli si uniranno alla squadra di giudici. Questi nuovi ingressi si affiancheranno all’attrice Chiara Francini e alla carismatica Drag Queen Priscilla, la quale ricopre anche il ruolo di conduttrice del programma. Questo quartetto affiatato e di grande personalità guiderà le aspiranti drag queen in questa avventura sfavillante.

La Sfida per Diventare “Italia’s Next Drag Superstar”

DRAG RACE ITALIA rappresenta l’opportunità per le drag queen più determinate del Paese di dimostrare il loro carisma, la loro unicità e il loro talento straordinario. La competizione è incentrata sull’ascesa verso il titolo ambito di “Italia’s Next Drag Superstar”. Le concorrenti si sfideranno in prove creative, passerelle mozzafiato e sfide che metteranno alla prova ogni aspetto delle loro abilità.

L’Incredibile Eredità di RuPaul’s Drag Race e i Nuovi Orizzonti di DRAG RACE ITALIA

RuPaul’s Drag Race, il celebre reality show che ha conquistato il cuore di milioni di spettatori in tutto il mondo, vantando ben 27 premi Emmy®, è una produzione firmata MTV Entertainment Studios e dalla rinomata casa di produzione World of Wonder, vincitrice anch’essa di un premio Emmy. La terza stagione di DRAG RACE ITALIA porterà avanti questa eredità di eccellenza, essendo prodotta dalla prestigiosa azienda Ballandi.

L’Internazionalità del Franchise DRAG RACE e le Anticipazioni per il Futuro

La terza stagione di DRAG RACE ITALIA si inserisce nell’ambito delle produzioni internazionali del franchise di successo DRAG RACE. Quest’anno, dopo il lancio innovativo di DRAG RACE MEXICO all’inizio dell’anno, possiamo aspettarci di vedere debuttare anche DRAG RACE BRASIL il 30 agosto su Paramount+, con successiva messa in onda su MTV in Brasile e America Latina. Il titolo sarà presentato in anteprima su WOW Presents Plus a livello globale. Inoltre, gli appassionati avranno la possibilità di seguire le avventure delle drag queen tedesche in DRAG RACE GERMANY, disponibile in streaming il 5 settembre su Paramount+ in Germania, Austria e Svizzera, e su WOW Presents Plus negli altri paesi. È importante sottolineare che tutte queste entusiasmanti serie saranno presto disponibili per lo streaming su Paramount+ anche negli Stati Uniti.

In conclusione, la terza stagione di DRAG RACE ITALIA si profila come un’esplosione di creatività, talento e glamour, con nuovi giudici che aggiungono una ventata di freschezza a questa competizione iconica. L’attesa è alle stelle e i fan non vedono l’ora di tuffarsi in questa straordinaria avventura televisiva a partire dal 13 ottobre.