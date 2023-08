Dimissioni Mancini, “offerta super al ct per guidare Nazionale Arabia Saudita”

(Adnkronos) –

Il futuro di Roberto Mancini potrebbe essere ancora su una panchina di una nazionale. Dopo le dimissioni da ct della Nazionale, il 58enne tecnico marchigiano ha ricevuto una faraonica offerta per guidare la selezione dell’Arabia Saudita. I media del Paese arabo, in particolare il quotidiano sportivo Arriyadiyah, parlano di un’offerta da 40 milioni all’anno fino ai Mondiali del 2026. La trattativa dovrebbe chiudersi nelle prossime 24-48 ore.

Mancini, che ha comunicato l’addio alla Nazionale nella serata di sabato 12 agosto, ieri si è espresso pubblicamente con un post su Instagram: Le dimissioni da commissario tecnico della Nazionale sono state una mia scelta personale”, ha scritto l’ex ct azzurro. “Ringrazio il presidente Gabriele Gravina, per la fiducia, insieme a tutti i membri della Figc. Saluto e ringrazio tutti i miei giocatori e tifosi che mi hanno accompagnato in questi cinque anni. Portero’ sempre nel cuore la straordinaria vittoria dell’Europeo 2020. E’ stato un onore”, ha aggiunto.

Un eventuale trasferimento di Mancini in Arabia Saudita sarebbe l’ultimo grande colpo, in ordine di tempo, del paese diventato nuovo ‘paradiso’ del calcio mondiale. I principali club della Saudi League hanno a disposizione risorse praticamente illimitate grazie al sostegno del fondo sovrano Pif: dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo, pioniere all’inizio del 2023 con l’approdo all’Al Nassr, un lungo elenco di stelle ha deciso di seguire l’esempio di CR7. In dirittura d’arrivo, secondo le ultime news, l’approdo di Neymar all’Al Hilal. Per completare il quadro, nella folle estate 2023, mancherebbe solo un commissario tecnico top: Mancini sarebbe il tassello giusto.