Demiral in Arabia Saudita, dall’Atalanta all’Al-Ahli: news calciomercato

(Adnkronos) – Anche Merih Demiral vola in Arabia Saudita. “Atalanta BC comunica di aver ceduto a titolo definitivo all’Al-Ahli Sports Club il diritto alle prestazioni sportive del 25enne difensore turco Merih Demiral, che ha militato in nerazzurro nelle due scorse stagioni, totalizzando 70 presenze fra tutte le competizioni. Atalanta BC augura a Merih il meglio per il prosieguo della sua carriera sportiva”, scrive il club sul suo sito.