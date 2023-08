Tutti in Puglia per Ferragosto 2023: Dalla Meloni a Serena Rossi e Monica Setta. Evento da Sogno a Torre Maizza

È ormai la Puglia il must have dell’estate 2023 con le sue presenze vip a partire dal premier Giorgia Meloni fino a Serena Rossi passando per Monica Setta storicamente in vacanza a Ostuni.

Girandola di feste per il ferragosto imminente. C’è chi festeggia il 14 come la Masseria Torre Maizza che ha allestito una sontuosa soirée con menù pugliese doc (vedi foto) e bancarelle chic con sottofondo di musica live.

Dinner place’ con molti ospiti dell’hotel a 5 stelle della catena di Rocco Forte. Presenti anche la giornalista Monica Setta e l’ambasciatrice della Puglia nel mondo Nancy dell’Olio.

Il 15 invece tutti a Lido Bambu’ (vedi foto) in località Capitolo a Monopoli con una giornata piena di sorprese e coccole per festeggiare Ferragosto extra lusso!

Giorgia Meloni resterà in villa a Ceglie Messapica con la famiglia il compagno e la figlia Ginevra.