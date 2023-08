Covid Italia, presto la circolare sulle vaccinazioni in autunno

(Adnkronos) – Sarà diffusa a breve, forse non già lunedì, ma “in settimana certamente”, una circolare del ministero della Salute con le disposizioni sulla vaccinazione anti-Covid per il prossimo autunno-inverno. Lo spiega all’Adnkronos Salute Francesco Vaia, nuovo direttore generale Prevenzione del dicastero. “La circolare – precisa – dovrà essere preceduta da un Dl che dovrebbe andare in Consiglio dei ministri” e prevedere fra le altre cose lo stop dell’isolamento per le persone positive a Sars-CoV-2. Cadrà così, come preannunciato dal ministro Orazio Schillaci, anche l’ultima restrizione ancora in vigore contro Covid-19.