Covid, contestato a De Luca danno erariale da 928mila euro

(Adnkronos) –

Un danno erariale da 928mila euro è stato contestato dalla Corte dei Conti della Campania al presidente della Regione, Vincenzo De Luca. Un invito a dedurre è stato notificato al governatore in relazione all’acquisto massiccio degli attestati digitali di vaccinazione anti Covid, le smart card, la cui distribuzione venne poi sospesa.

“L’invito a dedurre non è una condanna ma semplicemente un atto dovuto per accertare la responsabilità di un danno erariale certo”, sottolinea all’Adnkronos Antonio Giuseppone, procuratore regionale per la Campania della Corte dei Conti.

“Il governatore De Luca indagato dalla Corte dei conti con l’ipotesi di danno contabile. Questo è solo uno dei casi, in riferimento a quanto successo in Campania nel periodo del Covid e non solo, sui quali va fatta piena luce. Su quest’argomento, ricordo che in quegli anni ho rivolto diverse interrogazioni parlamentari al ministro Speranza non ricevendo, tuttavia, mai alcuna risposta. Per quanto concerne poi la vicenda del nuovo Ruggi, ho prodotto interrogazione al ministro Zangrillo e presentato un esposto alla Corte dei conti. Al di là della vicenda della magistratura contabile, è un dato di fatto che la gestione De Luca non conosca cosa sia la trasparenza”, dice il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, commissario regionale del partito in Campania.