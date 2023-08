Concerto Travis Scott, tenta di eludere controlli e cade da 4 metri: grave 14enne

(Adnkronos) – Si è arrampicato sulle mura dell’area archeologica del parco Palatino di Roma per eludere i controlli e assistere al concerto di Travis Scott al Circo Massimo, di Roma. Il 14enne è però caduto in un buca facendo un volo di 4 metri. E’ stato portato in codice rosso al Bambin Gesù. Sul posto i carabinieri di piazza Venezia.