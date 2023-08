Se il tuo PC sta avendo dei problemi a ricaricarsi, sicuramente ti starai chiedendo come risolvere i problemi di batteria del Mac.

Nei casi peggiori, se la batteria è vecchia o danneggiata, dovrai ricorrere alla sostituzione o a contattare l’assistenza Apple. Tuttavia, ci sono alcune operazioni che puoi eseguire prima di arrivare a queste soluzioni estreme. In questo articolo ti spiegheremo quali sono le procedure per ottimizzare il lavoro della batteria e provare ad allungarne la durata.

Soluzioni per i problemi di batteria del Mac

Come abbiamo detto, sostituire la batteria è l’extrema ratio quando si hanno problemi. Infatti ci sono operazioni che ti aiuteranno a capire se la batteria è danneggiata e altre per provare ad allungarne la durata ottimizzando i processi. Si tratta di 5 soluzioni che puoi eseguire in autonomia:

controllare le impostazioni della batteria ;

; attivare risparmio energetico ;

; modificare le impostazioni dello schermo ;

; capire cosa sta assorbendo energia ;

; verificare lo stato della batteria.

Impostazioni della batteria

Nel menù in alto viene visualizzata la batteria e puoi controllare il livello di carica, in modo da avere sempre sott’occhio l’evolversi della situazione. Se vedi che il livello della carica si abbassa troppo rapidamente puoi:

aprire le opzioni della batteria ;

; impostare le modalità di gestione della batteria in modo da ridurre i consumi.

Risparmio energetico

Sempre al fine di ridurre i consumi, puoi attivare il Risparmio Energetico e offrire così alla tua batteria la possibilità di essere più performante. Per eseguire questa operazione dovrai:

cercare Preferenze di Sistema nel Menù principale e cliccare su Risparmio Energia;

aprire Batteria in modo da visualizzare le opzioni;

qui potrai settare il sistema in modo da ridurre i consumi. Ad esempio puoi impostare che quando il PC è inutilizzato per 5 minuti e non è collegato all’alimentazione, i dischi rigidi si spengano e lo schermo si annerisca.

Impostazioni dello schermo

Tramite la regolazione delle Impostazioni dello schermo potrai ridurre la luminosità, permettendo così al tuo PC di consumare meno energia. In questo modo permetterai alla tua batteria di avere una durata più lunga.

Dispersione di energia

A volte la riduzione della durata della batteria è data da una dispersione di energia causata da App aperte che stressano la CPU. Per scoprire se è così dovrai:

aprire Applicazioni e fare click su Utility ;

e fare click su ; selezionare Monitoraggio Attività ;

; qui potrai visualizzare l’elenco delle Attività in corso, vedere le App che influiscono sulle prestazioni della CPU. Potrai decidere di chiudere tutte quelle App non indispensabili e che consumano energia, in questo modo potrai dare respiro alla batteria.

Stato della batteria

Controllare lo stato della batteria può fornire informazioni interessanti, come quella relativa ai cicli di ricarica. Normalmente la batteria di un Mac può essere ricaricata fino a 1.000 volte, quindi conoscere il numero delle volte in cui la batteria è stata ricaricata può fornire indicazioni sul suo stato di salute. Per avere tutte queste informazioni: