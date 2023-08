Cisco Silicon One, in arrivo due nuovi processori per le applicazioni di AI e Machine Learning

(Adnkronos) –

Milano 31 agosto 2023 – Dopo quattro anni e tre generazioni all’attivo, si allarga con due nuovi modelli la famiglia dei processori Cisco Silicon One. Battezzati rispettivamente G200 e G202, i due dispositivi sono già in fase di test da parte di alcuni clienti ed entrambi portano in dote un’architettura unificata, grazie alla quale è possibile implementare diverse soluzioni nelle reti.

Il modello G200 è dedicato alle implementazioni di intelligenza artificiale/machine learning (AI/ML) basate su Ethernet. Si tratta di un modello SerDes a 5 nm, 51,2 Tbps, 512 x 112 Gbps. Programmabile e a bassa latenza, con visibilità e controllo avanzati, è la scelta ideale per le reti su larga scala.

Cisco Silicon One G202 offre vantaggi simili ai clienti che desiderano utilizzare il SerDes 50G per collegare l’ottica allo switch. Si tratta di un dispositivo SerDes a 5 nm, 25,6 Tbps, 512 x 56 Gbps con le stesse caratteristiche del G200 – ma con prestazioni dimezzate.

I dispositivi Cisco Silicon One G200 e G202 sono unici nel loro genere grazie a funzionalità avanzate che ottimizzano le prestazioni dei carichi di lavoro AI/ML, riducendo al contempo i costi e la latenza della rete con importanti innovazioni.

Entrambi i modelli hanno un’architettura unificata, permettendo in questo modo di implementare diverse soluzioni nelle reti dei clienti, dalle funzioni di routing alle reti front-end e back-end su larga scala, riducendo notevolmente tempistiche e costi operativi.

La gamma Silicon One riunisce più di 2.300 elementi in un unico chip, riducendo quello che una volta era uno chassis alto due metri a una singola unità rack delle dimensioni di una scatola di una pizza da asporto. Il modello G200 ha raddoppiato l’efficienza energetica e la latenza rispetto al suo predecessore, il dispositivo Cisco Silicon One G100.

I clienti Silicon One possono ora implementare un numero inferiore di dispositivi più efficienti, effettuare nuove tipologie di implementazione con SerDes a lunghissimo raggio, migliorare le prestazioni AI/ML con tecniche innovative di bilanciamento del carico e di rilevamento dei guasti e sfruttare la telemetria avanzata nelle loro reti.

A proposito di Cisco

Cisco (NASDAQ: CSCO) è il leader tecnologico mondiale che connette tutto in modo sicuro per rendere tutto possibile. Il nostro obiettivo è quello di creare un futuro inclusivo per tutti, aiutando i nostri clienti a reimmaginare le loro applicazioni, ad alimentare il lavoro ibrido, a proteggere le loro aziende, a trasformare le loro infrastrutture e a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità. Scopri di più sulla sezione italiana di EMEA Network e seguici su Twitter @CiscoItalia. Digitaliani: l’impegno Cisco per la Digitalizzazione del Paese.

Cisco e il logo Cisco sono marchi o marchi registrati di Cisco e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e in altri Paesi. Un elenco dei marchi Cisco è disponibile all’indirizzo www.cisco.com/go/trademarks. I marchi di terze parti citati appartengono ai rispettivi proprietari. L’uso del termine partner non implica un rapporto di partnership tra Cisco e altre aziende.

Contatti per la stampa



Prima Pagina Comunicazione

Caterina Ferrara

caterina@primapagina.it;

Vilma Bosticco

vilma@primapagina.it