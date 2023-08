CIIE: i fornitori di lana d’alpaca mostrano maggiore fiducia nel mercato cinese

(Adnkronos) – SHANGHAI, 14 agosto 2023 /PRNewswire/ — Da settore un tempo di nicchia, i prodotti di alpaca hanno prosperato sul mercato cinese grazie alla China International Import Expo (CIIE).

Nel 2021, Pacific Alpacas, un fornitore di fibre di alpaca della Nuova Zelanda, ha subito un crollo delle vendite in patria a causa del lockdown per il COVID-19 e ci teneva a esplorare nuovi mercati.

Considerando l’ampia popolazione cinese e l’espansione del gruppo a reddito medio, il manager dell’azienda Hu Tao ha puntato sul suo mercato.

Dopo mesi di preparazione, l’azienda ha partecipato alla quarta edizione della CIIE nel novembre 2021, con uno stand di 9 metri quadrati.

Con grande sorpresa di Hu, lo stand ha ricevuto una folla di acquirenti, distributori e fornitori. I 100 quilt in lana di alpaca che aveva portato sono andati esauriti in tre giorni.

Questo risultato inaspettato ha aumentato la fiducia di Hu nel mercato cinese.

Nel giugno 2022 Pacific Alpacas ha trasportato 3,3 tonnellate di fibra di alpaca in Cina, segnando la più grande esportazione di tale materiale nella storia della Nuova Zelanda.

Cinque mesi dopo l’azienda ha partecipato alla CIIE 2022 e ha siglato accordi strategici con diversi partner cinesi, tra cui la filiale di e-commerce della China Southern Airlines e un parco industriale di e-commerce transfrontaliero a Sanya, nella provincia di Hainan.

Hu ha affermato che la CIIE è di grosso aiuto alle imprese per accedere rapidamente ai mercati cinesi. Pacific Alpacas non è l’unico fornitore di prodotti di alpaca che ha beneficiato della CIIE.

Alla quinta CIIE di novembre 2022 il marchio di prodotti di alpaca peruviana BBFAT ha presentato 120 mostre e stipulato contratti con 23 partner.

Xu Ling, responsabile delle operazioni del marchio per BBFAT, ha dichiarato che, al momento di entrare nei mercati cinesi nel 2021, avevano esposto solo 30 prodotti alla CIIE.

“Grazie all’evento abbiamo guadagnato molti fan in Cina”, ha dichiarato Xu.

Attualmente, secondo Xu, BBFAT gestisce cinque negozi in Cina che registrano vendite per circa 400.000 yuan (55.600 $) al mese.

Xu ha aggiunto che, con l’aumento degli ordini di esportazione, un numero crescente di artigiani peruviani è sfuggito alla povertà.

Diana Pita, consulente commerciale del Consolato Generale del Perù a Shanghai, ha dichiarato che la CIIE è diventata una piattaforma perfetta per consentire alle aziende straniere di conoscere la cultura commerciale e le tendenze di consumo della Cina.

BBFAT ha sviluppato peluche realizzati in lana di alpaca per i mercati cinesi, mentre Pacific Alpacas ha creato una varietà di cappotti in alpaca.

Inoltre, Wild Wild World, un parco tematico sull’alpaca costruito da Pacific Alpacas, e un allevamento di tali animali proveniente dalla regione autonoma della Mongolia interna hanno iniziato le attività nell’isola di Chongming, provincia di Shanghai, ad aprile.

Questo parco, data la superficie di 12,53 ettari, è il più grande del suo genere nella Cina orientale.

Ora Pacific Alpacas si sta preparando per la sesta CIIE, che è prevista per novembre.

“A differenza delle sessioni precedenti, quest’anno abbiamo fatto domanda per uno stand speciale”, ha dichiarato Hu, aggiungendo che per l’evento creeranno una serie di opere d’arte che avranno l’alpaca come tema In collaborazione con artisti della Nuova Zelanda.

Secondo Xu, anche BBFAT di portare oltre 200 esposizioni alla sesta CIIE.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2184879/CIIE.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1938442/4218612/CIIE_Logo.jpg



Contatti per i media: Sig.ra Cui Yan0086-21-968888 ciie2022@ciie.org

http://www.ciie.org/zbh/en/Facebook: https://www.facebook.com/ciieonline Twitter: https://twitter.com/ciieonline



View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/ciie-i-fornitori-di-lana-dalpaca-mostrano-maggiore-fiducia-nel-mercato-cinese-301899822.html