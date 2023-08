ChuanQi IP rilascia il primo aggiornamento di MIR2M: The Dragonkin, rivelando un sistema di matrimonio

(Adnkronos) – SEOUL, Corea del Sud, 22 agosto 2023 /PRNewswire/ — ChuanQi IP, sussidiaria di Wemade (CEO Henry Chang) ha rilasciato oggi, 22 agosto, il primo aggiornamento del suo nuovo MORPG basato su blockchain, MIR2M: The Dragonkin.

MIR2M: The Dragonkin rivela il suo “sistema matrimoniale”. I giocatori che raggiungono il livello 5 di Rinascita possono sposare altri giocatori usando un anello per la proposta. Dopo aver tenuto una festa nuziale a seguito del matrimonio, saranno ricompensati con un abito nuziale che aumenta l’attacco e la difesa e un anello nuziale che aumenta l’energia.

L’aggiornamento introduce anche il “sistema di miglioramento dell’equipaggiamento”. I giocatori che raggiungono il Livello di Rinascita 3 possono usare il Martello Celeste per migliorare un equipaggiamento di livello 7 o superiore, abbassando così i requisiti del livello di rinascita per equipaggiare l’oggetto.

Inoltre, nuovi anelli si aggiungono ai contenuti dell’Anello di Dio. Questi anelli forniscono un recupero di energia o una potenza imbattibile, a seconda del tipo, e sono a disposizione dei personaggi a partire dal livello 80. Anche il livello massimo delle Gemme, che aumentano i livelli di abilità dei personaggi, è aumentato da 9 a 10, e il livello massimo della Soul Orb è aumentato da 8 a 10.

Parallelamente, si svolgerà un evento di spedizione tra i server. I giocatori di livello di rinascita 6 o superiore possono accedere al server dell’evento per un’ora a partire dalle 21:00 di ogni martedì. Possono guadagnare punti uccidendo mostri boss o giocatori ostili nel server. I titoli speciali e gli articoli di crescita saranno assegnati in base alla classifica dei punti accumulati.

Per ulteriori informazioni su MIR2M: The Dragonkin, visitare il sito web ufficiale del gioco o WeMix Play.

MIR2M: The Dragonkin è un gioco basato su blockchain sviluppato da XFun Games Limited utilizzando la rinomata IP (proprietà intellettuale) di WeMade, The Legend of Mir 2. Da luglio è in funzione in 170 Paesi. Presenta una varietà di contenuti, tra cui tre accattivanti professioni, guerriero, mago e taoista, l’Assedio di Sabuk, una battaglia massiccia per determinare il più forte del server, e “protezione della gilda” e “trasporto della gilda”, dove i giocatori possono formare gilde per respingere le regioni o trasportare i prigionieri.

Siti di riferimento

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2189036/ChuanQi_IP_releases_update_MIR2M_The_Dragonkin_revealing_a_wedding.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2129327/4227669/Mir2M_logo_Logo.jpg



View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/chuanqi-ip-rilascia-il-primo-aggiornamento-di-mir2m-the-dragonkin-rivelando-un-sistema-di-matrimonio-301906578.html