Fuoriprogramma alla festa di compleanno di Monica Setta sabato scorso al Melograno di Monopoli.

Savino Zaba chiama in pista la festeggiata e Monica si fa travolgere da un ballo lento con il conduttore di Rai 1 e Radio 1 sulle note di un classico di Fred Buscaglione “Carina”.

Applausi dai tavoli anche per il concerto live di Franco Simone che per la conduttrice di uno mattina in famiglia si è esibito nei suoi classici come Respiro (1974). I video sono in esclusiva su lifestyleblog.it

Che show tra Monica Setta e Savino Zaba! 8