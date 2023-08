Carburanti, benzina: oggi prezzi ancora in salita

(Adnkronos) – Dopo tre ribassi delle quotazioni internazionali della benzina, oggi salgono ancora con forza, sulla scia dei rialzi dei listini dei giorni scorsi, le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa: la benzina in “fai da te” è a 1,93 euro/litro, il gasolio poco sotto 1,8 euro/litro. In autostrada la media della benzina in self service è a un passo da 2 euro/litro. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati del gasolio e del Gpl. Per Tamoil registriamo un ribasso di centesimo al litro sulla benzina.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,929 euro/litro (+6 millesimi, compagnie 1,937, pompe bianche 1,912), diesel self service a 1,795 euro/litro (+12, compagnie 1,803, pompe bianche 1,777). Benzina servito a 2,061 euro/litro (+5, compagnie 2,107, pompe bianche 1,972), diesel servito a 1,928 euro/litro (+11, compagnie 1,973, pompe bianche 1,839). Gpl servito a 0,701 euro/litro (+1, compagnie 0,711, pompe bianche 0,688), metano servito a 1,405 euro/kg (-3, compagnie 1,416, pompe bianche 1,395), Gnl 1,233 euro/kg (-4, compagnie 1,239 euro/kg, pompe bianche 1,229 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,998 euro/litro (servito 2,249), gasolio self service 1,875 euro/litro (servito 2,134), Gpl 0,838 euro/litro, metano 1,542 euro/kg, Gnl 1,333 euro/kg.